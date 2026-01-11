供壓不足大出包！ 馬拉松選手下榻五星飯店「無水可用」

酒店自費調派水車，並連繫水利局，在11上午恢復正常供水。（圖／東森新聞）





台南今天（11日）舉辦國際馬拉松賽事，有不少選手在前一天下榻當地一間五星級飯店，卻發現根本無水可用。原來是因為自來水公司供壓不足才導致出包，酒店甚至一度只能自費叫來水車供水，最後拖了整整18個小時，供壓才終於恢復正常。

打開水龍頭，使勁將水量開到最大，出來的卻是涓涓細流，原本累了一整天想洗個熱水澡，看到這情景心更累。

原來位在台南東區的一間五星級酒店，昨天（10日）下半天開始因為水壓不足，導致房客根本無法灌洗，尤其當地最近舉辦國際馬拉松，今天正式開跑，國內外許多選手下榻酒店，卻根本沒辦法好好休息。

房客vs.酒店工作人員：「一定要來4樓洗，（我們現在已經在慢慢供，可是因為都是從低樓層開始供，所以水到7樓的時間沒那麼快。）」

不過由於整起事件是自來水公司水壓不足，才會引起缺水，酒店當下也自費調派水車，並連繫水利局，才終於在今天上午恢復正常供水。

對此當事酒店表示，對房客感到非常抱歉，也感謝顧客理解。但缺水情況拖了整整一天，不只可能讓國際選手對台灣印象大扣分，更讓人質疑自來水公司螺絲是不是沒拴緊。

