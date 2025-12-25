供應俄羅斯？金正恩宣示未來五年將擴大飛彈生產

北韓官媒朝中社26日發布照片，北韓領導人金正恩視察主要彈藥生產設施。朝中社／路透社



北韓領導人金正恩宣示未來五年將擴大生產飛彈與砲彈，並將建造新的軍需工廠以滿足需求。他表示，提升彈藥產量對於「加強戰爭嚇阻力」極為重要。

南韓官媒「朝鮮中央通訊社」週五（12/26）報導，金正恩是在進行今年第四季的主要彈藥生產設施視察時發表上述談話。報導未說明他視察的時間與地點。

金正恩說：「為滿足朝鮮人民軍飛彈與砲兵部隊的蓬勃需求，必須持續提升軍需產業的現代化程度，依計畫成立新的軍需工業企業的現代化。」

朝中社26日發布照片，北韓領導人金正恩視察主要彈藥生產設施。朝中社／路透社

據報導，金正恩批准了主要彈藥生產設施的現代化計畫，將在2026年初的勞動黨全國代表大會上通過。該計畫將是北韓未來五年發展計畫的一環。

韓聯社報導，金正恩的視察行程，主要目的是在2026年第九屆全國人民代表大會前檢視國防產業的成就。北韓官媒週四曾報導，金正恩視察了一艘8700噸「核動力戰略飛彈潛艦」的建造工程。

金正恩視察彈藥工廠時，經常要求擴大飛彈與砲彈生產，外界推測可能與對俄羅斯出口有關。

北韓已派出1.5萬名軍人支援俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。金正恩已多次強調須進行常規武器現代化計畫，並加強作戰能力。

