供應商停車場當倉庫？手搖飲原物料遭曝曬 食安複查結果曝

負責供應知名手搖飲原物料的業者，被爆出長期在戶外空間堆放大量原物料，有不當保存疑慮，食安處獲報前往稽查，發現業者有多項缺失，立即要求業者改善。本月2日食安處也再度進行複查，發現業者皆有改善，複查結果合格，但為了維護民眾食安，後續將不定期派員查核。

有媒體披露，該業者不僅把室外停車場當倉庫，夜晚甚至有貓狗出沒，甚至直擊到糖漿、奶精在高達33度的烈日下曝曬，卸貨過程還占據馬路影響交通。食安處也在1月23日到業者位在中潭子區的倉庫稽查，發現戶外鐵皮停車棚內堆放大量食品原物料，有不當保存、長期曝曬疑慮。食安處還發現廢棄物和退貨品沒有妥善區隔，部分食品沒有離地放置等多項缺失，要求限期改善，並於2月2日進行複查。

該處停車場夜間還有流浪貓、狗出沒。圖／台視新聞

對此，業者也配合改善，將鐵皮停車棚加蓋變成非戶外空間、加強衛生管理避免食安風險。台中市食安處流通組技正黃昭媚表示，「已於2月2日複查合格，食安處已將該業者列入高風險名單，爾後將再無預警派員稽查。」

食安處在2月2日複查合格。圖／台視新聞

