供應鏈前進德州 業者盼政府配套協助

台美合作類科學園區，以台積電所在的亞利桑那州和德州為首選。（本報資料照片）

因應美國擴大投資要求，我方拋出「台灣模式」的類科學園區概念，業者指出，除台積電設廠的亞利桑那州外，政府鎖定德州為台美合作類科學園區的首選，AI伺服器供應鏈、網通業者也啟動赴美投資規畫布局，他們也向政府提出租稅、融資貸款、園區基礎建設、電力供應、土地取得、專業工程師人才需求、工作簽證等的配套需求。

電電公會祕書長林全能表示，德州是美國少數沒有工會的地方，公會全力支持，除了向政府表達希望爭取融資貸款、賦稅優惠、水電等完善基礎建設外，在人才培育方面，也希望可以與當地學府合作或就地延攬在美留學的人才。另電電公會也積極規畫在墨西哥、波蘭、印度及菲律賓，打造台灣科技園區的「日不落國」。

台灣半導體產業協會理事長侯永清日前受訪也提到，美國制度與台灣不同，目前台灣業者面臨的主要挑戰，是取得土地到建廠之間的程序冗長，希望過程能夠再簡化一點，由於國外制度與台灣不同，協會將持續協助到國外投資的業者，了解當地法規。

事實上因應美國總統川普對全球發起的新關稅貿易戰，包括和碩等AI伺服器業者已陸續規畫前往美國建立生產基地，德州、亞利桑那州、加州、田納西州等地，都可見台灣AI伺服器供應鏈前往布局身影。

資深產業顧問陳子昂分析，目前看來，只有兩大產業赴美投資、且能形成台灣科學園區，一是AI先進製程晶片，目前以台積電為首、設於亞利桑那州，二是AI伺服器、網通設備最有機會在美國德州（近墨西哥邊界）形成園區，加計台積電1650億美元後，初估5年內、兩大園區台廠總投資金額達2000億美元以上。

至於赴美投資金額，他評析由於美國利率低，在美融資貸款，資金取得成本比台灣低，因此業者應傾向赴美融資，政府的配套就是援引台灣信保基金模式，擔保業者在美國的貸款風險。

熟悉中小企業信保基金運作的官員說，以國內信保基金運作模式，為降低承作銀行融資風險，信保基金會背書擔保，最高達9成，換言之等於9成投資風險由政府來承擔。