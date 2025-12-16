供應鏈加速轉向的後關稅時代，台商如何走穩下一步？專家解析投資規劃新課題

在全球政經局勢重組、供應鏈加速轉向及貿易摩擦升溫的背景下，企業的國際布局與投資策略面臨前所未有的挑戰，除了生產據點與營運模式調整，跨境資產配置與財務規劃的重要性不言可喻。

越南台灣商會聯合總會攜手KPMG安侯建業今（16）日在越南胡志明市舉辦「跨越邊界：亞洲資產管理中心啟動下的資產新航線」研討會，吸引超過百家涵蓋製造、紡織、化學、電子等多元產業的企業領袖參與，並與專家進行深度交流，會中聚焦台灣政府積極推動的「亞洲資產管理中心」策略，探討跨境投資、財富管理與家族傳承，協助台商開創穩健的投資新航道。

「越南的台商正積極調整全球佈局與營運模式，對於資產管理與財富傳承的專業需求日益提升。」駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡不約而同指出，在全球供應鏈加速重組的後關稅時代，國際貿易格局瞬息萬變，越南正處於這波變革的前沿。面對多極化世界下的地緣政治緊張與經濟波動，企業必須具備前瞻視野，採取更靈活的策略，審慎進行財務規劃與資產配置，才能在全球新秩序中保持競爭力並穩健成長。

KPMG審計部營運長周寶蓮分享，越南一直是台商海外布局的關鍵據點，隨著全球供應鏈加速重組與資本流動模式轉變，企業在營運策略、財務規劃、資產配置上已邁入全新階段。

她說，政府推動的「亞洲資產管理中心」策略，為資產管理版圖開啟嶄新且充滿潛力的新航線，象徵台商跨足全球的新引力。KPMG積極響應並成立大南方亞資創新服務團隊，希望為企業與家族客戶量身打造專屬的「航海圖」，協助掌握更穩健且具前瞻性的成長方向 。

KPMG安侯建業今（16）日在越南胡志明市舉辦「跨越邊界：亞洲資產管理中心啟動下的資產新航線」研討會。

KPMG大南方亞資創新服務主持人陳世雄指出，台灣具備多項優勢，包括國際影響力日增的股市（2025年市值將突破新台幣90兆元，進入全球前10名）、充沛的銀行存款與超額儲蓄（連續4年超額儲蓄超過3兆元）、以及穩定成長的人均GDP（2024年超越日本）等優勢條件。在此基礎上，政府推出「亞洲資產管理中心」五大重點計畫與16項推動策略，目標在2030年前將資產管理規模推升至60兆元。

陳世雄表示，政策聚焦鬆綁法規、協調、稅制、人才及產品等五大高牆，並率先於高雄設立示範專區，開放38項試辦業務，為企業提供資金取得與融資彈性、進入資本市場與多元投資選擇，以及家族辦公室與資產傳承等具體效益。

以史為鑑，中國信託境外私人銀行投資部董事高涵章分析，主要帝國的興衰都遵循相似的週期。美國自二戰後建立的主導地位正面臨挑戰，中國的崛起也正改變全球經濟版圖；中美抗衡只是全球秩序重塑的序幕，未來更可能走向多極化格局。

高涵章認為，在多國競逐的情境下，地緣政治緊張將成為常態，保護主義與民粹主義將持續盛行，人工智慧技術的發展與其相關資源的掌握將成為新的戰略優勢，多極化秩序和經濟結構轉型，勢必為金融市場帶來波動，但也孕育新的機會。

高涵章指出，美國例外論的效益正逐漸減弱，K型經濟意味著審慎的投資管理至關重要，投資人必須重新思考投資邏輯，開拓視野，結合公開市場與另類投資，並聚焦人工智慧與能源驅動的結構性機遇，以在不確定的環境中尋求增值與避險。

然而，資產新航道的開啟也伴隨著跨境財務與稅務規劃的高度複雜性，KPMG家族辦公室主持會計師洪銘鴻特別提醒，在全球資訊透明化趨勢下，企業與高資產人士應正視海外資產與所得風險，以及稅務居民身分認定的關鍵要素。

他強調，在嚴峻的租稅環境中，節稅已經不再是唯一考量，財富永續與家族傳承更顯重要，建議企業家族應凝聚共識，並靈活運用家族憲章等軟性工具與遺囑、信託、閉鎖型公司、保險等具法定效力傳承機制，以確保資產保全與永續經營。

洪銘鴻說明，閉鎖型公司可實現「股權分治」，信託則能達到「資產保全、永續與傳承」的目標，協助企業與家族在風險控管與效益平衡間取得最佳解方。



