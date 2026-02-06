供應鏈混亂成「新常態」 航空業疫後復原仍受阻

路透社今天(6日)報導，在COVID疫情過後多年，航空產業仍在努力從供應鏈中斷中復原；航空公司高層與供應商表示，創紀錄的乘客需求，加上地緣政治挑戰加劇了供應鏈中斷。

由於飛機引擎製造商和其他供應商需要兼顧新飛機組裝和現有機隊維護的競爭需求，導致空中巴士(Airbus)與波音(Boeing)的部分飛機交付延遲，許多航空公司被迫讓老舊、燃油效率較低的飛機繼續執飛。

全球最大機體維修與保養服務供應商新科工程(ST Engineering)商用航太營運長兼總裁林偉明(Jeffrey Lam)表示，長期的供應延誤與瓶頸，似乎已成為航空界的「新常態」。

他在本週新加坡航空展(Singapore Airshow)舉行期間對路透社說：「我們擔心這個新常態會持續下去，而這是完全無法接受的。」

新加坡航空(Singapore Airlines)旗下廉航酷航(Scoot)執行長湯康莊(Leslie Thng)在這個亞洲最大的航空與國防展的座談上表示，供應短缺也推升酷航等航空公司的營運成本。

需求創新高 地緣政治面挑戰

根據國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)的數據，2025年全球航空客運量較COVID疫情前的2019年高出約9.3%，創下新高，並且今年預計還將再成長4.9%。

為了因應需求成長，航空公司讓老舊飛機延長平均2年的飛行時間，超過長期來的平均水平；IATA指出，這在2025年使燃油、維修、引擎租賃等成本合計增加約110億美元。

引擎製造商CFM國際(CFM International)執行長梅赫斯特(Gael Meheust)在一場座談中表示，該公司在疫情後已成功擴大產能，但問題在於需求「高得驚人」。

飛機引擎製造商也面臨關鍵材料，例如鈦與鎳合金管材短缺問題。在俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯的出口面臨制裁，使情況惡化；俄羅斯的鈦出口量先前約占全球供應的一半。