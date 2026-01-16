供應鏈移轉 專家：台幣有貶值壓力

機械公會表示，新台幣匯率仍是影響台灣機械業競爭力關鍵。圖為2025台北國際工具機展。（本報資料照片）

台美關稅拍板定案，15％稅率不疊加，但得付出赴美投資5000億美元的代價。富邦金控首席經濟學家羅瑋16日指出，台灣承諾投資規模高於韓國，金額占外匯存底逾8成，當資金匯出金額較大，新台幣將有貶值壓力，進口商或投資人短線應關注投資期限資金流對匯率影響，而產業大舉赴美及供應鏈移轉，後續將對台灣經濟造成結構性的變化。

機械公會理事長莊大立表示，政府為台灣產業爭取到與日、韓主要競爭國相同稅率，重回公平出發點，但新台幣匯率仍是持續影響台灣機械業競爭力關鍵，不可小覷。

機械公會觀察自民國110年起至115年初新台幣匯率僅貶值11.2％，日幣貶值幅度卻高達53.2％、韓國累計貶幅也達34.1％。莊大立表示，持續關注匯率並希望與競爭國縮小差距。

工具機業者表示，工具機產業景氣逐季回溫，匯率希望維持在31.5至32.5元間，不要再巨幅升值。

匯銀人士指出，2025年台美貿易順差達1500億美元，但新台幣近來走勢卻偏弱、16日收在31.572元，當新台幣偏弱，意味出口為主的科技、資通訊產業賺美國更多錢，唯有新台幣走升，才能將貿易順差縮小，這才是美國樂見的情況；外匯專家預估，新台幣今年有升到30.8元的可能，且機會非常高。

美國總統川普去年4月宣布對等關稅，新台幣匯率如洗三溫暖，3月底還在32.66元水準，5月出現暴力式升值，曾單日狂漲9.53角，7月初來則來到28.8元，震盪幅度堪稱「史詩級」。不願具名學者坦言，新台幣只要升破29.5元、維持一段時間，台灣會有一堆中南部的中小企業活不下去、哀鴻遍野。

雖然美國樂見新台幣升值，但學者分析，川普上半年非常忙碌，包括主導聯準會主席人選、拿下格陵蘭主導權，加上美國與墨西哥、加拿大關稅談判也尚未出爐，短時間內不會把焦點放在亞洲貨幣上，新台幣匯率能爭取一點喘息空間，但仍要嚴防美國財政部對各國匯率操控的工具，過去每半年公布，現在與台灣央行達成共識，央行干預匯市金額或資料改成每季公布，坦言這對央行維持新台幣匯率31.5元有決定性影響。