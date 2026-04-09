供應鏈訂單能見度達2026 法人點名個股買進一次看

[Newtalk新聞] 家有巴掌仙子的父母請務必留心用藥安全！專門用來救治早產兒呼吸窘迫症候群的藥劑「凱適福氣管吸入懸液劑」，近期被發現國外生產工廠的環境監測數據有微生物反應，恐有污染疑慮。為了保險起見，食藥署針對此藥品祭出最高層級的「紅燈」警示，全面啟動預防性下架回收作業。 這起事件最初是由藥品輸入商和聯生技藥業股份有限公司向相關單位通報，業者接獲國外原廠知會，在檢視廠房環境監測紀錄時，察覺有微生物蹤跡。食藥署藥品組簡任技正劉佳萍說明，雖然這批藥劑在品質檢測上依然過關，且截至目前為止並未出現任何患者不適的案例，但考量使用族群極為脆弱，決定以最嚴謹的態度預防性回收。 此次回收潮源自國際警訊，捷克與義大利分別在3月17日與3月18日公告，由義大利藥廠CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.生產的藥品「Curosurf」，因製程環境可能遭微生物污染，多款劑量產品均需回收。台灣方面經比對確認，受波及的正是同款產品「凱適福」，隨即同步對外公開示警，要求全台醫院及藥局配合收回問題產品。 這批問題批號，食藥署已下達最後通牒，責成藥商必須在4月24日前清查並回收完畢。劉佳萍強調，業者除了

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