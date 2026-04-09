供應鏈訂單能見度達2026 法人點名個股買進一次看
[Newtalk新聞] 在AI需求持續爆發、全球算力競賽升溫的背景下，市場資金正快速向具備技術門檻與成長確定性的族群集中。從網通設備、伺服器代工，到半導體載板與儲存控制晶片，整體產業鏈呈現「由雲端驅動、向邊緣延伸」的多點開花格局。
同時，北美雲端巨頭資本支出維持高檔，亞洲基礎建設擴張、歐洲需求回溫，也為企業營運提供穩定支撐。
以下是國泰證期今天早盤後(9日)，解析市場關注個股與產業趨勢。
智易(3596)
4Q25獲利創同期新高，1Q26為全年低點。北美需求穩定、亞洲基建擴張、歐洲回升，企業用戶與衛星產品挹注。估26/27年EPS 13.58/15.89元，殖利率5.5%，維持買進。
高力(8996)
3月營收12.7億元，月增36.3%、年增205.3%。美國訂單由25年140億美元升至26年200億美元，擴產必要性高。估26/27年EPS 17.09/25.71元，維持買進。
廣達(2382)
3月營收3,628億元，月增68%、年增88%，AI與筆電出貨優於預期。AI占營收約75%，殖利率逾5%保護，維持買進。
技嘉(2376)
3月營收390億元，月增18.6%、年增74.8%。1Q26營收1,050億元，AI占比三成。2Q26營收有望再創高，毛利率優於同業，維持買進。
均華(6640)
3月營收3億元，年增250%。AI訂單外溢，黏晶機出貨可望放量，ASP提升。訂單能見度至2H26，維持買進。
欣興(3037)
3月營收130.8億元，月增12.8%、年增23.3%。高階ABF載板產能滿載，新產能多已預售。技術領先，維持買進。
群聯(8299)
3月營收183億元，月增50.2%、年增221.5%，創新高。eSSD占比由7.6%升至20.3%，NAND供需缺口10~15%。估26/27年EPS 218.65/191.66元，維持買進。
玉山金(2884)
2H26預計合併三商壽，增資能力提升，但股利配發率約65~70%，殖利率約4%。維持中立。
力智(6719)
3月營收3.5億元，月增43%、年減10%。短期受庫存與供應鏈挑戰，估26年EPS 7.5元。維持中立。
頌勝(7768)
台灣唯一CMP研磨墊供應商，半導體營收占比62%。已打入成熟製程與先進封裝，成長動能延續。
智邦(2345)
AWS推Graviton與Trainium，降低GPU依賴。資料中心需求成長，市佔提升。25/26年營運續創高，維持買進。
ESG月報
碳費優惠影響成本低於2%，可控。部分企業可在碳權市場取得優勢，成為受惠族群。
AI產業
算力成本成護城河，新創淘汰潮。影片生成市場由巨頭主導，Adobe Firefly受惠，Sora退出後競爭減弱。
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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
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[Newtalk新聞] 搶攻急單產能工業地產連三月交易破百億，受惠於AI與半導體供應鏈強勁的擴廠動能，商用不動產市場迎來爆發性成長，據信義全球資產公司統計，上市櫃法人今年已連續三個月購置工業不動產月交易額突破百億元。 隨著產業急單湧現，廠房需求持續發酵，預期工業不動產將持續成為今年商用不動產市場的鎂光燈焦點。 以下是信義全球資產統計3月最新資料內容： 據統計，3月上市櫃法人商用不動產交易量為294億 元，工業地產為推升本月交易的主力，交易額達221億元、佔月交易規模約75%；另辦公市場也貢獻了73億元的交易額，坐落在精華地段的中古商辦，因具備穩定收租與長期改建開發雙重效益，持續吸引大型開發商進場布局。 3月上市櫃法人土地市場交易額為67億元，住宅市場 買氣觀望，連帶影響土地市場交易動能，但仍有資金 實力雄厚的開發商，鎖定區位優、具立即開發效益的 標的，以儲備未來推案動能。 地上權大型交易上，上市櫃法人3月土地市場交易額為67億元，指標交易包括：華固建設以30.6億元取得信義計畫區501坪土地、新潤興業以10.94億元 取得桃園三民段1,037坪土地、勤美以9.56億元取得台中西區壠子段
台積電設廠帶動熊本觀光 Autopass進軍日本推智慧移動
（中央社記者鍾榮峰台北2026年04月9日電）台積電在日本熊本設廠帶動台灣人赴當地觀光，為提升旅客體驗，台灣智慧移動體驗與金融科技服務整合商Autopass今天宣布進軍日本市場，以熊本作為首個海外布局城市，在當地推動整合移動交通、支付與城市生活的服務模式，預計第3季在熊本上線使用。Autopass說明，相關計畫整合「車、電、網、金流」，串接交通、綠色能源與支付等跨領域資源，Autopass擔任平台整合與架構設計角色，負責系統開發、金流串接及生活服務整合，在日本當地攜手豐田通商（TOYOTA TSUSHO）作為二輪電動車導入日本市場的合作夥伴，也將攜手能源集團與大型商社以及在地交通與租賃服務業者，建構包括電動機車租賃與換電服務的基礎建設。Autopass今天舉行記者會，創辦人暨執行長余致緯表示，熊本地區過去兩年因台積電等半導體產業建設，湧入大量人口快速發展，熊本縣政府發現交通需要更多民間企業參與，因此Autopass規劃在熊本推動電能網絡和綠色移動方案，搭配Autopass在台灣長期布局的行動金融服務，未來可讓熊本居民以及到熊本觀光的旅客，透過一個ID就可在當地租賃電動機車、即時支付以及
觀望美伊談判結果 台股平盤震盪整理
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雖然房產代銷業者指出，目前案場來客數有走高跡象，但代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，進入 329 檔期階段，3 月燈號仍未振作維持衰退黃藍燈，分數是 37.5 分。
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（中央社記者曾仁凱台北2026年04月9日電）美伊同意停火2週，激勵台股週三大漲1531.56點，創史上第2大收盤漲點。惟談判變數仍多，投資人觀望結果，台股今天早盤在平盤附近震盪。至10時30分，集中市場指數下跌64.87點，報34696.51點，成交值約新台幣4920億元。3大權值股漲跌互見，台積電(2330)平盤開出後翻黑，最多下跌20元至1930元，台達電(2308)最多漲40元至1705元，續創新天價；鴻海(2317)最多跌3.5元至198元。伊朗指控以色列對(黎)巴嫩發動大規模攻擊違反停火協議，傳荷莫茲海峽航運又驟停，國際油價反彈約3%，激勵塑化族群走強，南亞(1303)、華夏(1305)、台達化(1309)等，今天早盤股價最高漲幅約半根停板。國泰投信基金經理人梁恩溢分析，美伊軍事衝突已持續超過5週，近期市場情緒受到戰事變化波動，儘管外部環境看似風雨飄搖，但台股基本面成為支撐大盤震盪向上的核心動能。梁恩溢分析，相較於去年對等關稅引發股市崩跌，主要源於對全球貿易秩序重建的極度未知；此次美伊戰事造成市場波動，更多是地緣政治引發的短期避險情緒。接下來4月法說會旺季將拉開序幕，包括護
上銀3月營收創近3年半來新高，美系外資給予加碼評等，目標價300元
【財訊快報／記者戴海茜報導】上銀(2049)公布3月合併營收創2022年10月以來高點，第一季也創歷年同期第三高。美系外資最新報告指出，上銀在工業自動化需求帶動下，營運動能持續增強，給予加碼評等，目標300元。上銀自結3月營收23.57億元，月增25.9%、年增17.4%，創2022年10月以來高點，主要受惠於半導體、AI智慧自動化需求增溫；累計第一季合併營收63.79億元、季減2%，年增9.2%，為歷年同期第三高，外資表示，雖然季節性因素影響短期表現，但整體成長趨勢仍穩健。 上銀指出，3月訂單量穩健，市場保持強勁成長動能，交期延長，從去年下半年2-2.5個月延長至3-4個月。顯示需求持續熱絡，預期此波成長動能至少可延續至2026年年中。美系外資指出，隨著產能利用率提升與產品組合優化，上銀上半年毛利率可望較2025年下半年改善；此外，下半年若進一步調整價格，毛利率仍具上行空間。 外資認為，上銀目前評價仍具吸引力，2026年本益比約30倍，低於過去景氣高峰的35至40倍區間，未來隨工業自動化需求回溫、市占率提升及人形機器人相關應用逐步貢獻，股價仍具上行潛力，不過潛在風險包括全球製造業需求
主動式台股ETF今年來平均漲25.19% 4月績效猛將看表秒懂！
台股昨(8)日狂漲1531點，寫下單日第二大漲點紀錄，單日漲幅達4.6%，多檔主動式台股ETF也跟著大漲，單日漲幅都超過7%。至於4月以來哪些表現最強？今年以來績效又是如何？一起來看看。
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〈房產〉交屋潮湧現 3年以下新屋申貸占比突破5成 刷新歷史新高
在近兩年的交屋潮湧現之下，3 年以下的新成房貸申領節節攀高，金融聯合徵信中心資料發現，近五年新增房貸件數其中，「屋齡 3 年以下」新成屋申貸占比自 2021 年的 32.4%，攀升至 2025 年的 50.3% 占比。
台積電發1556億元現金股利大紅包！張忠謀可領7.5億
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[Newtalk新聞] 雀巢（Nestlé）4月初近發生離奇失竊案，一輛載有約42萬條、重達12噸的KitKat巧克力卡車，在歐洲運送途中突然失聯。 官方表示，產品可透過批號追蹤，並可能流入非官方市場。事件曝光後，品牌更升級運輸安全，甚至出動「總統級護送」，引發網友熱議，這起被稱為「史上最甜竊案」的事件，也讓KitKat再次成為全球話題焦點。查看原文更多Newtalk新聞報導不得再「代為保管」勞工身分相關證件！違者最高罰30萬雙北公車環景系統暗藏中國海思晶片 林楚茵踢爆：82輛恐淪「間諜車」
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人工假鑽石詐珠寶店得逞 食髓知味再上門自投羅網
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