供應鏈重組台商轉向 馬來西亞檳城成高科技熱點

（中央社記者吳昇鴻馬來西亞檳城22日專電）在全球供應鏈重組與地緣經濟變局推動下，有「東方矽谷」之稱的馬來西亞檳城，近年吸引半導體等產業進駐擴大量能。檳城台灣商會會長黃惠鈴告訴中央社，近年進駐產業逐步轉向科技導向，檳城設有多所國際學校，未來將更重視技術人才的培育。

檳城台灣商會會長黃惠鈴19日接受中央社訪問時表示，早期赴檳城投資的產業，多以傳統製造、人力密集為主；隨著近年供應鏈重組、地緣經濟局勢變化，現在前來布局的產業，則以半導體、高科技及電機電子等領域為主。

廣告 廣告

談及台商在馬來西亞的布局，她表示，台商是當地外資雇主人數第三多，僅次於新加坡與日商，現階段是台商前進馬來西亞的好時機，馬來西亞在東協區域經濟中扮演重要角色，參與多項區域經貿協定，在半導體產品出口方面亦占全球約13%。就檳城而言，電機電子產業高度集中，產業聚落效應明顯。

黃惠鈴也指出，「中國加一」策略對檳城而言是個機會。馬來西亞在東南亞國家中政治相對穩定，雖以穆斯林為多數，但社會結構多元，對外來人才與企業包容度高，西方人士也普遍喜愛當地生活環境，有助於持續吸引外資前來投資設點。

黃惠鈴表示，檳城目前設有多所國際學校，涵蓋美系、英系等體系，州政府也相當重視技術人才的培育。檳城人力資源中心持續開設相關課程，培養工程師及技術人員，若產業有特定人才需求，企業也可與州政府相關單位配合，提供客製化的人才培訓與媒合。

檳城立法議會議長劉子健告訴中央社，檳城在人才領域具備相對穩定的優勢，能對產業提供精準服務，整體條件優於周邊國家。他指出，比起新加坡，檳城雖然在跨國公司研發等階段投入較少，但兩地在產業上可分工配合。

劉子健強調，產業群聚效應非常重要，台灣也是如此，一家公司落地，整條產業上下游都能跟著發展，形成吸引力；檳城希望進一步擴大群聚效應，即便在美中貿易戰與地緣政治尚未發生之前，檳城已經是許多國際大廠的聚落，而這些因素反而可以視為「額外利多」，促進產業升級。

他提到，近年許多科技大廠選擇設址時，也會考量城市的生活舒適度，包括對駐外員工的照顧與外在環境，而檳城多次被評為世界宜居城市，醫療服務完善，這些都是檳城受到全球認可的重要優勢。（編輯：張芷瑄）1141222