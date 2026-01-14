供獨居者報平安用 中國「死了嗎」App爆紅

打開App，就能看到綠色的圓形按鈕，只要點擊就可以報平安。中國一家公司開發了應用程式，名稱很直白，叫做「死了麼」，也點出了這款App最大的功能，就是協助獨居者報平安。程式設定使用者每2天至少必須回報1次，否則就會通知緊急連絡人，以免發生意外時，旁人卻完全不知情。

去年上架以來，這款應用程式快速爆紅，本週開始連續好幾天登上中國蘋果App Store付費排行榜第1名。

中國民眾宋亞亞說，「對於自己住的，如果你上班的話，你的領導可能會比你的家長、比你的朋友更先知道你出了什麼問題。」

中國民眾黃子瑄認為，「因為年輕人和家裡其實聯繫還是比較頻繁，主要就是老人，因為他們可能用社交媒體用得不是那麼順，那個就是操作比較便捷。」

中國官媒《環球時報》指出，到了2030年，中國只有1個人的家戶，數量可能高達2億戶。其中除了不和子女一起生活的老人以外，也有許多是獨自在城市工作的年輕人。

至於這款應用程式相當直白的名稱，有部分民眾認為不太吉利，也有人提議，可以改成較委婉的「最近怎麼樣」、「你還好嗎」。其實這個名稱是改自中國的另一款外送App「餓了麼」，讓人印象深刻。而這一類App的技術門檻並不高，現在已經出現好幾個復刻版，還故意取名為「活著麼」。原版「死了麼」App則在13日晚間宣布改名，將啟用全球化品牌名稱Demumu。但是不管叫什麼名字，「報平安」App引爆的話題都凸顯了「孤獨經濟」在未來社會的重要商機。

