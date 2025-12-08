供藥也被統戰？名醫曝「3成西藥來自大陸」：還有韌性嗎

強化藥品供應韌性成當務之急。（示意圖／資料照）

國內醫院傳出胰臟酵素製劑「卡利消（Creon）」缺貨，讓許多胰臟功能不全患者面臨無藥可用的窘境，強化藥品供應韌性成當務之急。胸腔科醫師蘇一峰指出，台灣西藥三成來自大陸，中藥更高達九成，怎麼抗中保台、還有韌性嗎？網友驚呼「原來已經被藥品統戰了」

根據《民報》報導，食藥署藥品組簡任技正黃玫甄提到，近期接獲藥商通報，因生產問題導致「Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型」供應不穩，目前國內庫存只剩1個月。為避免斷鏈危機，食藥署11月25日已在「西藥醫療器材供應資訊平台」公開徵求專案輸入或製造，針對「Lipase含量≥20,000USPunits」的Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型尋求有意願供應的廠商，盼能盡速恢復穩定供貨。

蘇一峰今(8日)發文直呼，台灣藥價越砍越低，歐美藥廠退出，補進來的當然是大陸藥廠。三成的台灣西藥來自大陸，中藥九成來自大陸，別說抗中保台了，「你的藥品重度依賴中國大陸，你自己都不知道嗎？」這三成的大陸西藥如果不出貨，台灣幾百萬病人受影響！

蘇一峰質疑，週刊報導，執政期間狂砍藥價，創造藥價黑洞腦殘口號。現在原廠藥跑光光，大陸藥品增3.5倍，台灣的三成藥品西藥來自中國大陸！抗中保台還有用嗎？「用一針一億元買天價藥物，花13億只買到13針藥物。現在藥品韌性都來自對岸提供！還有韌性嗎？」

網友表示「綠友友醫藥大廠都在大陸，所以玩愚民政策」、「原來台灣人已經被藥品統戰了」、「不只藥品，連日常生活用品都是大陸製造」、「別怕，印度藥、孟加拉藥，虎視眈眈也快進來了」、「超市也有大陸進口的冷凍花椰菜呢」、「冬天到了，藥膳更需要大量的中藥補藥」。

