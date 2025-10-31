供電無虞？ ＡＩ發展吃電怪獸 估未來１０年用電成長僅1.7％

經濟部估未來10年用電成長1.7%。（圖／TVBS）

隨著AI科技快速發展，台灣面臨電力供需的嚴峻挑戰，不僅企業必須調整策略以因應能源需求，政府也積極規劃未來電力供應。經濟部公布2024年度電力資源供需報告，預測未來十年電力需求年均成長率約1.7%，較去年預估的2.8%下降。然而，專家對政府能否確保供電穩定提出質疑，認為若缺乏可靠的能源保障，恐將影響AI產業在台灣的發展前景。

AI發展吃電怪獸，供電穩定性科技競爭關鍵。（圖／TVBS）

在AI技術蓬勃發展的時代，製造商必須思考能源解決方案以支持龐大的運算需求。電子公司核心競爭力中心總監榮世良表示，為了支撐AI運算的持續發展，必須有高功率、高效率及高可靠度的電源。他強調，當業界還在使用48V電源時，光寶科技已經在開發400V和800V的整合式機櫃電源，取代傳統UPS，為資料中心帶來更高的電源轉換效率，看準電力和散熱這塊在AI全球浪潮下更顯重要的市場。

ＡＩ耗電量驚人。（圖／TVBS）

榮世良解釋，大家對AI設備耗電量感到不習慣的原因是，過去主要使用CPU進行運算，現在改為GPU作為運算主角時，用電量顯著增加。他指出，GPU的耗電量其實一直都很高，只是過去GPU僅作為顯卡加速器而非運算主角，如今GPU成為運算核心，其耗電量自然而然被凸顯出來。供電穩定與否已成為企業投資的一大考量因素。

經濟部公布的2024年度全國電力資源供需報告顯示，雖然今年AI需求強勁，但部分產業可能受到美國對等關稅影響，導致生產活動趨緩。一增一減之下，上半年經濟成長率呈現正成長6.75%，但電力消費較去年同期卻是負成長1.1%。然而，從長遠來看，用電量確實會隨著AI發展而增加。資訊公司總經理楊立偉表示，生成式AI是以類神經網路為基礎，在運算時需要非常多回合的訓練和推論，中間可能會經過幾億次甚至更多的運算。他指出，即使使用了GPU等加速機制，AI的耗電量仍是一般電腦或CPU的好幾十倍到百倍以上。

經濟部的報告提及，未來10年（2025到2034年）的用電需求評估與電源開發規劃已納入AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動等因素，推算出未來電力需求年均成長率約為1.7%，比去年預估的2.8%有所下降。經濟部強調，1.7%的成長率與日本、韓國等產業競爭國家的用電趨勢相似，並保證未來會確保供電穩定。此外，經濟部還會積極推動能源轉型，致力提高再生能源占比，目標是在2026年11月達到20%，2030年朝向30%的目標邁進。

然而，清大核子工程與科學研究所教授葉宗洸對此表示疑慮。他認為，以目前新機組建置的進度和規劃來看，恐怕無法滿足未來AI產業和資料處理中心在台灣發展的需求。他指出，新增機組還受到天然氣接收站新建進度的影響，即使有新機組，若天然氣接收站未能及時建好，也無法發電。為了供電安全和穩定，他主張應盡快續用核電。外資評估投資環境時，最關注的仍是供電能否真正穩定。儘管經濟部一再強調供電無虞，但專家持續提出疑慮，認為若缺乏可信的能源保障，將影響AI的發展前景。

