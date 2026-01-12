供電突然亮黃燈、備轉容量率跌破7% 台電：供電無虞

台電。圖／聯合報系資料庫

進入冬季原本是用電低峰，但今天傍晚台電的的供電卻突然亮出黃燈，備轉容量率跌破7%，台電對此表示供電無虞。

在夏季用電高峰結束後，台電的供電狀況一直都是穩定的綠燈，但今日中午後，備轉容量率就一路往下降，傍晚5點半過後就跌破10%，最低僅6.63%，更亮出冬季相當罕見的黃燈，距離橘燈也僅一步之遙；而不久之前，今年1月4日備轉容量率也低曾達到6.71%。

台電表示，今日亮出黃燈，主要是因為預估風力發電量較低，夜尖峰備轉容量率雖較前幾天低，仍可維持備轉7%以上，系統供電無虞。

