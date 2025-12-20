依依公開寶寶性別 納豆神預言「10年後繼續抱嫩妹」

44歲納豆（林郁智）與小他12歲的依依（陳依依）走過男方腦出血中風低谷後，去年年底宣布登記結婚，本月初兩人宣布做試管成功，有了愛的結晶，昨(19日)兩人在社群網站上直播寶寶性別派對，揭曉依依懷的是女寶寶，兩人將迎來小公主。

依依和納豆昨一起戳破氣球，看到飄出了粉紅色氣球，納豆感動到落下男兒淚，依依泛淚大笑，被朋友調侃：「恭喜加入女兒奴的行列！」，依依更大方表示送出20份「好孕棉」，讓大家分享他們的幸福，她也感謝經紀人總是保護她，替她分憂解勞，陪伴她度過每次的療程和產檢。

而納豆本月初才曬出自己抱嬰兒的影片，自嘲：「10年前在半夜...雙手抱的是妹，現在...雙手抱了最嫩的妹」，神預言將擁有可愛女兒，網友也回應：「一樣是妹啊」、「抵整晚抱值回票價」、「一切都沒變....你長了十歲，妹減了十歲，加總是一樣的！」、「都是妹...只是抱的方式不一樣而已」。

而依依先前宣布懷孕，寫下：「金牛女和摩羯男，兩個土到不行的星座，對於人生的每一步都要謹慎、有足夠計劃才敢踏出下一步。所以戀愛談了8年才結婚，好不容易踏出一步了，緊接著又準備踏出下一步～全新的身分，肩負著自己以外的責任，不是一時而是一輩子，真的既期待又好擔心」，其實內心有好多擔憂，「但我們知道，我們一定會給你滿滿的愛！我們也會一直努力學習當個好父母」。

