依依剛懷孕就遇「大魔王」！情緒低落如雲霄飛車

娛樂中心／尤乃妍報導

依依（陳依依）和44歲的藝人納豆（林郁智）相識10餘年，在去年（2024）底登記結婚，今年底就驚喜傳出懷孕喜訊。不過，依依近日在社群發文感嘆，表示自己遇到了「孕期大魔王」，不是孕吐、疲累、頭暈，而是心情劇烈起伏宛如雲霄飛車。





依依剛宣布懷孕就「遇到大魔王」？夜晚「情緒低落」發文吐心聲！

依依經常會在社群分享與老公的日常，懷孕後的甜蜜互動讓人十分稱羨。(圖／翻攝自Instagram@sherry11ee)

依依（陳依依）與44歲的藝人納豆（林郁智）在12月初公布懷孕喜訊，兩人驚喜分享即將迎來「小公主」，對此兩人都十分期待。不過，近日依依在社群發文分享自己遇到了「孕期大魔王」。她表示，孕吐、頭暈、疲勞等身體上的不適都能自行調解，但讓她無法捉摸的是因為賀爾蒙劇烈變化引起的情緒起伏，她提到「身體上的不適對我來說都很好排解，但負面情緒突然排山倒海淹沒自己時，那種感覺真的很可怕」。

依依表示孕期間經常需要面對突如其來的低落情緒，同時也鼓勵懷孕中的網友不要為此自暴自棄。(圖／翻攝自Instagram@sherry11ee)

同時她也鼓勵正值孕期的網友「你不是一個人，孕期情緒莫名低落真的很常見，而且不是你不夠堅強」，還分享當孕期負面情緒來襲時可以「吃個小小的美食、洗個熱水澡、喝杯熱茶都好，記得好好照顧此時此刻的情緒」。為了這個來之不易的寶寶，依依和納豆二人都費盡許多心思和時間，依依透露婚前檢查時就發現自己的AMH值（抗穆勒氏管荷爾蒙）正常但偏低，最後選擇做試管，今年成功傳出好消息，也讓人十分期待接下來小公主的出生。

原文出處：依依剛宣布懷孕就「遇到大魔王」？夜晚「情緒低落」發文吐心聲！

