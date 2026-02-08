依依女兒超音波樣貌首曝光！加碼納豆對比照 驚呼「好像爸爸」

依依與納豆結婚後，2人將升格當爸媽。（Playground Photo 美式婚禮婚紗攝影團隊提供、翻攝依依IG）

44歲納豆與愛妻依依2024年底登記結婚後，1年後傳來準備升格當爸喜訊，隨著依依的孕肚越來越大，她也分享孕婦日常，昨（7日）她上傳一張女兒4D超音波照，驚呼「怎麼好像爸爸」引發討論。

依依去年8月做試管一次成功，目前已懷孕約5個多月，備孕期間納豆與依依還挑戰帶娃出國，實習當新手爸媽，影片引發網友討論。

依依認為女兒很像納豆。（翻攝依依IG）

而依依近日去做產檢，拍上4D超音波照，沒想到女兒意外樣貌神似納豆，讓她驚呼「怎麼好像爸爸~~~」，並附上自己與納豆手扶下巴動作給網友投票，不過網友多數認為更像依依，意外掀起討論。

