依依懷孕了！拚試管「肚皮瘀青、一週胖8公斤」 納豆傻笑比讚
藝人納豆與女友依依交往9年，兩人歷經風雨和納豆腦中風難關，2024年底終於完成結婚登記，今（8日）再傳好消息，依依透過影片宣布透過試管順利懷孕，孕期已超過8週，預產期則是明年6月，而納豆的欣悅之情也藏不住，眼睛笑彎著比讚。
納豆與依依2017年認識後交往，2024年底登記結婚，6月補辦盛大婚宴，兩人感情歷經許多考驗，堅定且甜蜜，先前兩人還透露想生3胎，今天就透過影片宣布懷孕好消息。
依依在影片中提到，拍攝當下懷孕8週，是個試管寶寶。她解釋，今年1月起，夫妻倆開始積極備孕，當初決定走上辛苦的試管一途，是因為婚前檢查知道自己的AMH賀爾蒙值正常，但偏低，怕影響受孕，雖然後來檢查數值有提升，但取卵數量沒有符合預期，決定直上試管，這幾個月以來注射排卵針，肚子多處瘀青，所幸辛苦沒有白費，9月底確認懷孕時，夫妻激動到當場落淚。
至於納豆則笑著誇自己是個超猛的男人，擁有4億精子，依依則笑著對納豆告白說，「謝謝你陪我，」一路走過備孕辛苦，「一個禮拜胖8公斤真的很可怕。」
依依甜蜜向納豆表達感謝，「很謝謝你陪我！做胖胖公主，一個禮拜胖8公斤，真的很可怕。」依依也呼籲想懷孕的女性，一定要好好善待自己的身體，以健康為主。
不過，依依與納豆也透露，懷孕初期有發生出血情況，讓兩人很擔憂，依依向粉絲真誠呼籲，女生真的要好好善待自己，懷孕也需以健康為優先。
