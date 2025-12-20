依依懷孕揭曉寶寶性別 納豆見「粉紅氣球」感動落淚

藝人納豆與陳依依（依依）於2024年登記結婚，日前公開懷孕喜訊，2人19日透過直播舉辦寶寶性別派對，當答案揭曉的瞬間，得知即將擁有女兒的納豆難掩內心激動，當場驚訝得張大嘴巴興奮大叫，感動到落下男兒淚。事後他轉發動態，也被好友調侃：「恭喜加入女兒奴的行列！」

納豆（右）與依依（左）日前公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自YYC陳依依 YouTube）

依依19日在IG限動曬出大合照，現場充滿粉紅色氣球，每個人臉上都洋溢著燦爛的笑容，眾人圍繞著她與納豆，有人開心地比出愛心手勢，有人拿著充滿喜氣的粉紅色氣球慶祝。她也感謝在場親友們的祝福：「愛愛愛愛愛愛愛愛你們！」

納豆得知即將擁有女兒感動落淚。（圖／翻攝自納豆IG）

依依19日更新動態。（圖／翻攝自依依IG）

回顧納豆的求子路，他2022年因腦中風緊急就醫，花了兩年休養與復健，與依依2024年底完成結婚登記，並在2025年6月舉辦圓滿婚宴。12月8日納豆公開依依懷孕超過3個月的喜訊：「我們有寶寶了！辛苦我的老婆大人。」依依也同步發文：「終於可以跟大家分享好消息，我懷孕了！」

依依表示舉辦婚宴後，便開始積極備孕，並於9月確認懷孕。她提到，當收到確認懷孕的通知時，感動得淚流滿面，不過，懷孕初期偶有出血的情況，讓夫妻倆感到擔憂，但仍相當期待：「這個孩子得來不易，儘管試管過程多辛苦，但結果是美好的， 歡迎寶寶加入我們的家」。

