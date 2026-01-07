依依才宣佈懷孕喜訊！納豆45歲生日「抱嫩嬰」現身了

依依替納豆慶生。（圖／翻攝自依依Instagram）





男星納豆（林郁智）與依依2024年底登記結婚，去年補辦婚宴又宣佈懷孕喜訊，預產期落在今年6月；夫妻倆好事連連，今日納豆迎來45歲生日，依依在社群曬出街頭熱吻照放閃，其中一張照片是男方「抱嫩嬰」的畫面，準爸爸一臉幸福洋溢，被她笑虧是用來把妹的新玩具。

依依、納豆熱吻放閃。（圖／翻攝自依依Instagram）

依依與納豆愛情長跑8年結婚，去年底宣佈當爸媽的好消息：「全新的身分，肩負著自己以外的責任，不是一時而是一輩子，真的既期待又好擔心！好多的未知，暫時沒辦法解答，但我們知道，我們一定會給你滿滿的愛！我們也會一直努力學習當個好父母。」兩人婚後積極備孕，透過試管嬰兒的方式成功受孕。

納豆抱「嫩嬰」預習當爸。（圖／翻攝自依依Instagram）

依依今日在Instagram發文，替納豆慶祝45歲生日：「今天是老公生日，沒很意外的今年也是他在外景我在工作，各自努力，只好放一些旅遊回顧來激勵彼此 work hard ,play hard！」她向老公要走生日願望，許下希望兩人能永遠健康快樂的陪在彼此身邊：「像這樣簡單幸福就好了。」



