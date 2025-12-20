依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了

娛樂中心／蕭翰弦報導

依依、納豆日前宣布即將迎來新生命 。（圖／翻攝自依依IG）

44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。

昨（19）日晚間，納豆與依依透過直播舉辦溫馨且充滿驚喜的「寶寶性別派對」，邀請親友與粉絲一同見證重要時刻。現場氣氛熱絡，當象徵性別的氣球緩緩揭曉顏色，答案正式出爐，肚裡的是一名可愛的小女生。瞬間全場歡呼聲四起，粉紅色氣球飛舞，喜悅情緒直接拉滿。

依依揭曉即將喜迎女兒時，納豆當場噴淚。（圖／翻攝自納豆 IG）

最吸睛的莫過於納豆的反應。得知即將迎來「小公主」的那一刻，他先是瞪大雙眼、張嘴驚呼，接著情緒完全潰堤，忍不住當場噴淚。向來以幽默形象示人的他，難得展現真性情的一面，讓不少網友直呼「完全藏不住當爸爸的喜悅」。依依則站在一旁，看著老公又哭又笑，也被逗得掩面大笑，眼眶同樣泛紅，甜蜜互動讓人感到格外溫暖。

依依、納豆在親朋好友見證下喜迎女兒 （圖／翻攝自依依IG）

性別派對現場同時聚集多位好友到場祝賀，依依隨後於社群限時動態分享大合照，只見眾人圍繞著夫妻倆，臉上全是祝福笑容，有人比愛心、有人成為氣氛擔當，粉紅色氣球與歡笑聲交織，畫面宛如電影場景。依依也感性寫下「愛愛愛愛愛愛愛愛你們！」，感謝親友一路相伴、共同迎接新生命的到來。

