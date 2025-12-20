依依直播公布寶寶性別！納豆激動落淚被笑稱「女兒奴」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
藝人納豆與老婆依依本月初對外宣布好消息，證實成功懷孕。2人昨（19）日更透過直播方式，線上舉辦性別揭曉派對，正式公布腹中寶寶是女生，消息一出讓現場氣氛瞬間沸騰。
在揭曉結果同時，納豆難掩激動情緒，開心到大聲歡呼，甚至落下感動的淚水，依依在一旁看著也露出幸福笑容，眼眶微微泛紅，畫面相當溫馨。現場好友們紛紛送上祝福，幽默稱納豆已提前加入「女兒奴」的行列。
相差11歲的納豆與依依於去年完成結婚登記、今年初補辦婚宴後，隨即展開備孕計畫，並於8月嘗試試管療程，首次便順利成功。依依目前懷孕約3個月，預計明年6月迎接寶寶的到來。
