依依試管成功，納豆升格當爸！徐明義教授解析：懷孕不只靠運氣，更要懂看AMH值

藝人納豆與老婆依依近期宣布懷孕喜訊，讓各界驚喜不已！然而，這份喜悅背後其實藏著不為人知的艱辛。依依坦言，雖然自己的 AMH 數值（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢測結果屬於正常範圍（約 2.0），但在試管嬰兒（IVF）療程中卻遭遇「卵泡沒長大」的突發狀況，讓堅強的她一度淚灑診間。這也引發大眾的疑問，為什麼數值正常，懷孕還是這麼難？被譽為「台灣 AMH 之父」的華育生殖醫學婦產科診所院長徐明義教授指出，許多女性常誤以為 AMH 高就代表容易受孕，其實這是一個常見的迷思。

為什麼依依 AMH 數值正常，試管療程卻不如預期？

AMH 僅代表「卵子庫存量」，不代表「卵子品質」，這兩者不能畫上等號。

依依在備孕過程中，雖然 AMH 數值從 1.7 回升至 2.0 多，但在施打排卵針一週後，卻發現雌激素過低、卵泡發育不如預期，這顯示了數值與實際生理反應的落差。徐明義教授結合深厚的學術背景與數據思維分析：

AMH 是庫存指標：它反映的是卵巢中剩餘卵子的數量，就像倉庫裡的存貨量。

品質取決於年齡：卵子的「品質」（染色體是否正常、受精能力）主要與年齡正相關。

個體差異大：即便數值正常，每個人對排卵針及排卵藥物的吸收與反應不同，加上像依依提到「不願麻煩別人」的個性所帶來的隱形壓力，都可能影響療程的順利程度。

35 歲是分水嶺！為何徐明義教授稱凍卵是「未來的保險」？

卵子品質具有「不可逆」的特性，提早凍卵能鎖住年輕時的優質卵子，是女性掌握生育自主權的最佳保險。

依依雖然最終幸運懷孕，但過程中因未知而產生的焦慮與淚水，其實是可以透過提早規劃來緩解的。徐明義教授早年赴美追隨「美國試管嬰兒之父」Howard W. Jones 學習，深知高齡求子的痛苦。他強調「預防重於治療」，並提出以下關鍵建議：

黃金生育期：女性卵子品質在 35 歲後會急劇下降，這是自然生理時鐘的鐵律。

凍卵的意義：在 35 歲前進行凍卵，就像是為未來的自己買一份保險。當妳在年輕時將品質較佳的卵子保存下來，未來若面臨晚婚或備孕困難，這批「年輕卵子」將大幅提升懷孕成功率。

避免遺憾：徐醫師曾目睹40多歲女性為了求子而身心俱疲，因此他致力於推廣凍卵觀念，希望女性不要等到「沒選擇」時才後悔。

納豆與依依的故事有一個圓滿的結局，但也提醒了所有女性：提早檢驗AMH，可以提早規畫妳人生的下一步，將生育主導權掌握在自己手中！妳也能像依依一樣，迎來屬於自己的幸福奇蹟。

