依依護夫宣言：婚後我只吃納豆，談前任翻車史「40個曖昧對象還辯稱純肉體」

《小姐不熙娣》本集以「愛情翻車時殘酷二選一：身體借放還是感情寄託？」為題，邀來精神派代表：陳依依、張立東、Rita，與肉體派：劉伊心、宇珊、吳小可，展開激烈辯論。「肉體派」代表宇珊拋出震撼彈，直言完全可以接受「性愛分離」，甚至表示：「如果我老公要出去跟別人發生關係，我並不會不答應！」但前提是必須坦承相告。此番冷靜發言震驚全場。

「精神派」依依則難以置信反擊，認為肉體出軌「很危險」，更大膽以自己的老公納豆來比喻：「就像我身高158.7的老公，我就只能吃他，不要突然去吃一個187的男人，跨越了那個界線就會很危險！」她更分享過往論及婚嫁的前男友「兩支手機」內有40多位聊天對象，對方竟辯稱：「沒有精神出軌，都是一次性的純肉體關係！」氣得派翠克吐槽是「免洗筷」。

隨後，劉伊心突然拋出驚人觀點：「不管是精神出軌還是肉體出軌，最好永遠都不要讓另一半知道。」引發現場一陣譁然，遭來賓群圍攻。而「精神派」張立東也分享親身「現場抓姦」經驗：他曾提早下班想給報備事事的女友驚喜，卻目睹她上了比自己車貴三倍的名車，一路跟到深山停車場，證實兩人正在「車震」，讓他心如刀割。

