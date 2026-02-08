依依首曬4D超音波照！寶寶托下巴模樣「像媽還是像納豆」 網投票結果曝光

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

藝人依依與男星納豆（林郁智）於2024年底登記結婚，並在2025年5月舉行婚禮，同年12月宣布懷孕喜訊，預計將於今年6月迎接女兒誕生。依依昨（7）日在社群平台分享產檢時拍攝的4D超音波照，首次曝光寶寶模樣，小小身影立刻吸引粉絲關注，也掀起熱烈討論。

藝人依依與男星納豆於2024年底登記結婚，並在2025年5月舉行婚禮，同年12月宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram）

依依在Instagram限時動態貼出女兒的4D影像，只見寶寶一手靠在臉頰旁，另一隻手托著下巴，動作相當可愛。她和納豆也特別模仿同樣姿勢拍照，並讓網友投票「寶寶比較像誰」。沒想到，投票結果顯示，多數人認為女兒輪廓更像媽媽，依依則笑說，自己怎麼看都覺得「好像爸爸！」

依依在Instagram限時動態貼出女兒的4D影像，只見寶寶一手靠在臉頰旁，另一隻手托著下巴，動作相當可愛。（圖／翻攝自Instagram）

除了分享寶寶近況，依依也坦言孕期的身心變化。她先前透露，相較於孕吐或身體不適，更難適應的是賀爾蒙變化帶來的情緒起伏，「負面情緒突然排山倒海淹沒自己時，那種感覺真的很可怕。」

面對情緒，依依分享自己會透過洗澡放鬆，也特別向所有孕婦喊話，「你不是一個人，孕期情緒莫名低落真的很常見，而且並不是你不夠堅強，記得好好照顧自己此時此刻的情緒。」

