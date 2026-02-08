依依首曬4D超音波照！寶寶托下巴模樣「像媽還是像納豆」 網投票結果曝光
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導
藝人依依與男星納豆（林郁智）於2024年底登記結婚，並在2025年5月舉行婚禮，同年12月宣布懷孕喜訊，預計將於今年6月迎接女兒誕生。依依昨（7）日在社群平台分享產檢時拍攝的4D超音波照，首次曝光寶寶模樣，小小身影立刻吸引粉絲關注，也掀起熱烈討論。
依依在Instagram限時動態貼出女兒的4D影像，只見寶寶一手靠在臉頰旁，另一隻手托著下巴，動作相當可愛。她和納豆也特別模仿同樣姿勢拍照，並讓網友投票「寶寶比較像誰」。沒想到，投票結果顯示，多數人認為女兒輪廓更像媽媽，依依則笑說，自己怎麼看都覺得「好像爸爸！」
除了分享寶寶近況，依依也坦言孕期的身心變化。她先前透露，相較於孕吐或身體不適，更難適應的是賀爾蒙變化帶來的情緒起伏，「負面情緒突然排山倒海淹沒自己時，那種感覺真的很可怕。」
面對情緒，依依分享自己會透過洗澡放鬆，也特別向所有孕婦喊話，「你不是一個人，孕期情緒莫名低落真的很常見，而且並不是你不夠堅強，記得好好照顧自己此時此刻的情緒。」
更多FTNN新聞網報導
依依直播公布寶寶性別！納豆激動落淚被笑稱「女兒奴」
猥褻未成年遭判刑！ 《原子少年》小孩神隱3年突道歉：放不下最愛的舞台
納豆升格當爸！依依宣布懷孕 公開備孕過程預產期曝
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
唯一進入林宅血案現場的記者 吳國棟回憶現場嘆這句
電影《世紀血案》近期殺青，引發爭議。當年進入林宅血案現場的資深媒體人吳國棟說，這是一段不堪回憶的往事！雙胞胎小小的身軀讓他眼眶泛淚！居然有人說不嚴重不恐怖，真喪盡天良！
知名武打男星傳罹膽囊癌第3期！化療2年消瘦模樣曝
知名武打男星傳罹膽囊癌第3期！化療2年消瘦模樣曝
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。
趙薇女兒小四月罕露面！金啡長髮自拍影片曝光 叛逆少女氣息全開
趙薇的女兒小四月近日罕見露面，畫面一曝光立刻引發網路熱議。隨著少女漸漸長大，她的氣質與外貌也開始成為網友關注焦點。林宜君
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
楊千嬅52歲生日同框60歲劉嘉玲！被她凍齡顏值完勝 網虧沒比較沒傷害
香港歌壇天后楊千嬅近日迎來 52 歲生日，人緣極佳的她連日來與多位圈中好友相聚慶生，其中也包括相識多年的女星劉嘉玲。兩人在生日餐會上合影留念，畫面曝光後隨即引發熱烈討論，焦點意外落在年屆 60 的劉嘉玲身上，不少網友驚呼她狀態凍齡，完全看不出真實年齡。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲
「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。
曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了
鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前，與好友們聚會，包括紅豆食府千金蔡依珊、女星林心如、徐若瑄等人，展現好交情。
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌
娛樂中心／巫旻璇報導改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
《世紀血案》道歉來不及了！陳水扁表態「不要看」：看你多會拍自己欣賞
電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜還稱，「可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，引起網友抵制拒看。李千娜今（7）日道歉並承諾捐出片酬。對此，美麗島事件的辯護律師、前總統陳水扁直呼，拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了，「就不要去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
李多慧出演《單身即地獄》？自稱「從小美到大」影片曝光掀全網暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧近日在社群平台上釋出一支影片，模仿韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段，引發網友熱烈討論。影片中，她以輕鬆搞笑的方式呈現日常與幽默個性，短短數十秒便展現強烈存在感。陳宣如
（專題）被一樣的書櫃打動！許瑋甯揭和邱澤「撞書率超高」私下書單
許瑋甯去年和邱澤在婚禮上的誓詞，一曝光就被粉絲封為「最文青告白之一」。她甜蜜回憶，第一次被邱澤打動，不是什麼驚天動地的浪漫橋段，而是發現兩人家中竟然藏著一排「撞書率高到離譜」的書單；第二次則更有畫面感，邱澤把小音響塞進口袋，兩人邊聽歌邊散步，走到口渴想買水時，才發現彼此口袋裡都沒錢，卻仍笑著決定：「