依依驚喜揭曉寶寶性別！納豆一看呆住「是女兒耶」下秒嚎啕爆哭：好正點喔

44歲男星納豆（林郁智）結婚1年，今年12月初對外公開老婆依依懷孕的好消息，預計明年6月迎接第一個孩子誕生。19日晚間，夫妻倆透過直播舉辦寶寶性別揭曉派對，在看到粉紅色氣球飛出的瞬間，兩人都忍不住開心哭了出來！

派對當天，納豆從一開始就顯得情緒激動，在還沒刺破氣球之前就已經開始哭，連依依都驚訝地笑出來：「為什麼？懷孕的時候你怎麼沒有哭？」當兩人一起刺破氣球，看到象徵女兒的粉紅色氣球灑落時，納豆更是忍不住當場放聲大哭，激動到什麼話都說不出來，只能不斷重覆「是女的」、「女兒耶」，並開心跟老婆相擁而泣。

納豆和依依開心揭曉寶寶是個女生。（圖片來源：IG sherry11ee）

依依看到納豆如此激動的反應，也忍不住被逗得又哭又笑，驚訝大呼：「我真的一直以為是兒子！」她再次確認真的是女兒後，對老公笑說：「大家都說女兒會像爸爸。」納豆一聽更是高興大喊「水」、「女兒好正點喔」，讓現場眾人都哈哈大笑，整場性別派對氣氛溫馨。

活動結束後，依依在社群限時動態曬出大合照，只見眾人圍繞著夫妻倆，有人比出愛心手勢，有人拿著粉紅色氣球，臉上全是祝福的笑容。她也在貼文中感性寫下：「愛愛愛愛愛愛愛愛你們！」感謝親友一路相伴、共同迎接新生命的到來。

