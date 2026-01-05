依兩年條款辭職選新北市長 民眾黨彰縣黨部讚黃國昌是「責任政治」具體展現





台灣民眾黨主席黃國昌今透露，已正式簽署立法委員辭職書，信守競選時所提出的「兩年條款」，並將自2月1日起全心投入新北市長選戰。對此，台灣民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示高度肯定，認為此舉是「責任政治」的具體展現，也為台灣政壇樹立清楚而明確的標準。

温宗諭指出，黃國昌主席選擇信守承諾，放棄立委身分、破釜沉舟投入地方首長選舉，這不僅是不留退路的政治決心，更是對選民最直接、最誠懇的承諾。政治人物既然要爭取新的職務，就應全心全意投入，而非一邊掌握現職權力、一邊規劃下一步政治布局，「吃碗內、看碗外，最後犧牲的只會是人民權益。」

黃國昌信守兩年條款簽署辭職書 彰化縣黨部籲陳素月：選縣長別戀棧立委

温宗諭直言，反觀彰化縣民進黨已正式提名立法委員陳素月參選彰化縣長，卻仍戀棧立委職務，。立法委員肩負審查中央總預算、推動重要法案的重大責任，而當前正值國會總預算關鍵會期，攸關彰化重大建設、社福資源與產業發展，縣民需要的是一位全心為地方發聲的立委，而不是心思早已放在縣長選戰的「兼職民代」。

温宗諭強調，雖然它黨沒有兩年條款，但帶職參選不僅模糊政治責任，更可能導致地方建設進度空轉，形同將彰化縣民視為政治生涯規劃下的備胎。如果陳素月委員真心想為彰化承擔、為未來負責，就應比照黃國昌主席的標準，辭去立委職務，以公平的身分與相同的政治條件投入縣長選舉，接受最直接的民意檢驗。

他也呼籲，彰化不是任何人的政治跳板，更不該因個人選舉盤算而出現中央代表空窗期。既然已確定投入縣長選戰，就應儘速讓立委補選機制啟動，確保彰化在中央的發聲管道不中斷，這才是真正對縣民負責的作法。

最後，温宗諭嚴正表示，責任政治不是口號，而是行動。他呼籲陳素月委員正面回應社會期待，是否願意比照「黃國昌標準」辭職參選，還是繼續戀棧權位，讓彰化在關鍵時刻成為被犧牲的那一個。

