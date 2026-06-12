依初勘決議改善 北捷駁趕通車

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台北捷運信義線東延段力拚6月底前通車，卻遭質疑車站消防安檢未完成、周邊道路仍在施工，急著向交通部申請履勘趕工通車。北市捷運局反駁強調，並無所謂「趕著通車」，已依初勘決議辦理完成改善，報請交通部履勘。國民黨台北市議員詹為元批評，中央政府不應成為地方選舉的政治打手，北市府完全依照規定，中央政府現在的操作其心可議。

北捷信義線東延段傳出有消防安檢未完成等問題，捷運局12日說明，信義線東延段5月17日完成初勘，交通部當天也派官員出席參與，皆清楚初勘決議內容為「消防安全設備應於履勘前完竣，並於通車前取得審查及勘查合格文件」，捷運局將依初勘結論於通車前取得消防核可文件。

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捷運局指出，市府已依初勘決議辦理改善，經消防設備師完成功能檢查確認後，於5月27日掛件申請消防檢查，經委員確認後於6月3日完備相關文件報請交通部辦理履勘，消防主管機關也於6月4日實施消防檢查，捷運局正依消防檢查結果積極改善。

捷運局表示，人行道、自行車道、公車候車亭等設備於初勘所列舉的缺失，均已改善完成，其餘設施設備改善作業將於通車前全部完成，路面復舊在站前轉乘區將於履勘前全部完成改善，其他區域路面配合共同管道工程也持續施作中，並不會影響通車時旅客進出動線。

捷運局強調，一切嚴格遵照初勘決議加以改善，並無所謂「趕著通車」的情況，一定會在營運通車前取得消防核可文件，相關作業與履勘申請同步作業中，並不衝突。

對於東延段近日負面傳聞，詹為元昨劍指中央政府，認為中央不應成為地方選舉的政治打手，他想請問中央政府所說的消防安檢等事情，「哪一項在辦理勘驗的同時，中央政府沒有派官員列席？」

他表示，遇到缺失調整改善本來就很正常，真正危險的是通車後才發現還有缺失尚未改善；東延段通車是在地居民期盼的大事，最近好事近了、終於接近通車了，卻在此時突然出現負面質疑，不懂中央政府如此操作是何居心？若以目前中央政府的標準檢視，淡江大橋部分缺失尚未改善完成，中央政府就搶著完工通車，且不邀請地方參加，出問題不檢討自己，反而檢討地方政府，其心可議。