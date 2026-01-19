依山傍海承夢啟航 新北澳底國小才藝發表閃耀登場

三年級點亮夢想解碼未來

為深化藝術與生活的連結，新北市澳底國小舉辦「神采飛揚Future Spark」才藝發表活動。透過動靜態展演，學生不僅展現多元學習成果，也分享對未來夢想的想像與期待。此次發表從長青樂齡學員到幼兒園小小孩共同參與，人人以百分百熱情火力全開，自信呈現最佳表現。

澳底國小校長馮端瑩表示，學校在改善環境的同時，也將校定課程的在地景觀融入優化環境的圖說設計中，這不僅展現教育團隊對地方文化的重視與專業，也讓校園成為孩子理解家鄉、連結土地的重要場域。透過美感校園與友善氛圍的營造，鼓勵孩子們能眺望未來、勇於追夢，樂於學習並享受學習。

展演內容豐富多元，包含幼兒園結合未來機器貓的童趣表演、弦樂團以電影主題曲展現音樂層次、風姿綽約的樂齡美魔女華麗演出，以及以環境永續、Super Idol、科技STEAM與未來夢想家為主題的班級亮眼登場。在六年級回憶串燒的感動旋律中完美落幕，全體師生與社區家長共享了快樂幸福的夜晚。

即將畢業的學生享懌與綺恩分享，新舞臺煥然一新、燈光璀璨，讓每個表演都好看。幼幼班的樂思媽媽也表示，學校每次活動都非常用心，今年更是精彩加倍，每位孩子像大明星般亮眼。三年級奕晴爸爸、同時也是家長會長的賴俊衛先生表示，看見孩子們從討論、練習，到自信上臺的過程讓人滿滿感動，有專業與熱忱的學校是學生的福氣，家長會將持續成為學校最堅強的教育夥伴。