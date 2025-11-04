依所有限公司—往來日本人士安心租屋的好夥伴，大阪租房子的最佳首選

【記者張嘉誠／綜合報導】

在日本第二大都市大阪，對於初來乍到的台灣人而言，尋找一個安身立命的「家」往往是挑戰的開始。然而，有一家名為「Sahiko株式会社」（暱稱：大阪烏龜寶寶）的企業，自2017年6月6日成立以來，便以「不只是不動產公司」的獨特定位，成為無數台灣留學生、打工度假生與求職者在大阪最信賴的依靠。

圖▲Sahiko株式会社(大阪烏龜寶寶)提供。

創立原由：親身經歷化為助人動力

Sahiko株式会社的創辦，源自於創辦人自身一段艱辛的異國適應過程。「2015年我第一次來到日本時，連五十音都不會。」創辦人回憶道。當時在日台灣人社群不若現在龐大，網路資訊也相對匱乏，從最基本的租房、辦理政府手續、銀行開戶，到申請手機號碼，每一步都舉步維艱。「連從機場怎麼到住處，都讓我感到無比茫然。」

正是這段孤立無援的親身經歷，在他從語言學校畢業後，化為了一個堅定的信念與行動。「我下定決心創立一家不動產公司，不僅要解決留學生的租屋問題，更要提供他們生活上全方位的協助與建議，成為一個值得信賴的窗口。」

即便曾有同行建議應專注於利潤更高的房屋買賣業務，他仍堅持初衷：「我們創立這間公司的核心，從來就不只是房地產交易，而是要成為在日台灣人獲得安心生活支援的平台。」

核心服務：超越日本租房子的全面生活支援

有別於傳統不動產業者，Sahiko株式会社的核心主打產品並非房屋買賣，而是「不動產租賃業務」 與隨之而來的「台灣人來日後的生活支援協助」。

對許多初抵大阪的台灣人而言，在大阪租房子是首要面對的難關。日本租房子流程繁複，涉及保證人、禮金押金、複雜的申請文件及獨特的租約文化，對外國人極不友善。Sahiko團隊憑藉對大阪租房子市場的深入了解，專門為台灣客戶篩選外國人友善的物件，並以中文詳細解說合約，化解語言隔閡，讓租屋過程不再令人畏懼。

最大優勢：從「成交」到「協助」的貼心差異

Sahiko株式会社最大的不同，在於把「協助」放在「成交」之前。創辦人坦言：「成交當然重要，但更重要的是成交之後，客戶是否真的能安定下來。對初到日本的台灣人而言，找到房子只是第一步，我們希望陪他們一起把生活安頓好。

因此，Sahiko提供的是一整套完整的生活支援系統：

抵日初期： 提供機場接送的聯繫服務，讓學子與求職者安心抵達大阪。

安頓階段： 協助辦理複雜的區役所地址登錄、國民健康保險及年金手續。

生活建立： 提供申請日本手機門號、解決網路申裝問題，甚至指導如何使用當地的垃圾分類與交通系統。

持續支援： 成為客戶在日本生活的第一個諮詢窗口，無論是生活疑難雜症、文化衝擊的調適，團隊都樂於傾聽與提供建議。

這種「一站式」的服務模式，讓客戶感受到的不再是冷冰冰的交易關係，而是如同朋友般的溫暖支持。這也是為何Sahiko能在競爭激烈的市場中，贏得廣大台灣鄉親的深厚信任。

鎖定客群與經營區域：專注服務大阪台灣新住民

Sahiko株式会社的服務對象清晰明確，主要鎖定赴日的台灣留學生、打工度假生，以及因工作調派或求職而來到日本的新住民。這些族群初來日本，最需要即時且可靠的生活指引與支援。

圖▲Sahiko株式会社(大阪烏龜寶寶)提供。

顧客口碑見證：Google評論五星好評不斷

在Sahiko株式会社的Google商家頁面上，充滿了來自台灣客戶的真心感謝。許多評論提到：「謝謝你們在我完全不懂日文時，幫我找到這麼好的房子，還帶我去辦所有手續」、「不像其他房仲只想要快點簽約，這裡真的像家人一樣關心你」、「在大阪租房子找他們就對了，超級安心！」。這些來自客戶的真實反饋，是Sahiko堅持理念路上最珍貴的勳章。

七年來，Sahiko株式会社（大阪烏龜寶寶）始終秉持著那份最初的感動，將創辦人曾經接收到的困難，轉化為如今最堅實的協助力量。他們證明了，一家企業的成功，不僅在於成交了多少業務，更在於為多少個離鄉背井的遊子，在大阪這座城市裡，找到了一個能夠安心落腳的「家」。

