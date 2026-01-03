即時中心／林耿郁報導

川普下令入侵委內瑞拉、逮捕總統馬杜羅後，宣布將由美方與委內瑞拉人員共同「接管並重建國家」，此舉不僅為川普政府帶來空前的外交與戰略挑戰，也讓外界擔憂，未來中國也可以援引這項「前例」，對台灣發起攻擊。

有樣學樣？綜合外媒報導，川普在佛州海湖莊園的記者會上表示，美國將「暫時運作」委內瑞拉政府，直到該國能夠進行「安全、妥當且審慎的權力移轉」為止；但他並未具體說明「運作國家」的實際內容。

此次入侵被各界視為川普對自己競選時，反對「無止盡戰爭」、批評美國過去軍事行動的「重大跳票」。

廣告 廣告

前美國國務卿柯林．鮑威爾（Colin Luther Powell）曾提出的「破壞即負責」原則，也再度被華盛頓政壇引用，提醒本次入侵委內瑞拉，美國將「難以抽身」。

川普則強調，美國過去軍事行動「勝率完美」，本次行動也不例外，並稱將引入美國能源企業，修復委內瑞拉崩壞的產業基礎，讓重建成本「自給自足」。

然而，美國國內對此行動的質疑聲浪逐漸升高。部分共和黨人認為，此舉背離「美國優先」的初衷，將美國再次拖入外國戰爭與重建泥淖。

亦有國會議員指出，美方對行動目的的說法前後不一，從逮捕涉毒與武器犯罪嫌疑人，到奪回被沒收的美國石油資產，法律、戰略依據「模糊不明」。

在國際層面，影響更為深遠：中國外交部發表聲明，譴責美國對主權國家發動「魯莽且危險」的軍事入侵。且中國政府的聲明，也引發美國國會對「開啟惡例」的憂慮。

即將退休的共和黨籍眾議員唐．培根（Donald J. Bacon）警告，美國此次軍事行動，恐被其他大國援引為正當化軍事侵略的論據。

例如，俄羅斯可能藉此合理化其對烏克蘭的戰爭；而中國也可能援引相同邏輯，作為對台灣動武的理由；一旦「美國可以、中國為什麼不行？」成為藉口，台灣將陷入巨大危機。

民主黨方面批評更為直接。多名議員指出，美國不應以任何理由「接管他國政府」，尤其是在未與國會充分溝通的情況下。

眾議院民主黨領袖哈基姆·傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，就算馬杜羅真是獨裁者、涉嫌人權侵害，川普仍有憲政義務遵守法治與民主程序，而不是「恣意妄為」，架空國會。

川普則回應，他未事前通知國會，是因擔心軍事行動細節遭到洩漏，影響美軍安全。

戰後才是挑戰！美國際地位與全球局勢恐徹底改變

分析人士指出，後續真正的考驗才正要開始。美國如今已深度介入一個長期動盪、經濟崩潰、政治撕裂的國家。

美國對委內瑞拉的後續治理、合法性與國際反應，將不僅定義川普總統的成敗，也可能重塑美國在全球秩序中的角色與信譽，更加深其他大國「效仿川普」的可能性。

原文出處：快新聞／依樣畫葫蘆？美入侵委內瑞拉 共和黨議員憂：恐為中國犯台提供藉口

更多民視新聞報導

睡夢中遭逮！美軍已押解馬杜洛至紐約州軍事基地

真實目的？川普稱美將斥資「數十億」美元 重建委內瑞拉石油產能

真的假的？川普稱委國副總統「願配合美方改革」 遭當事人打臉

