依法不能抱怨！年終3600元 24年資深員工想離職了

近日不少公司開始發年終獎金，一名網友分享，在公司任職24年，年終僅3600元，讓他考慮要找新工作，貼文引發討論，不少網友留言分享領超少年終的經歷，最誇張者只有50元。至於公司是否一定要發年終，律師林正椈表示，法律並無強制規定，除非勞動契約明確寫有「保障年薪N個月」或「保證年終N個月」，勞工就可依法要求補發。

一名網友在社群平台Threads發文抱怨，年終獎金僅拿到3600元，直問是否該考慮換工作，貼文引發熱烈討論。不少人原以為是年資較淺所致，但原PO隨後補充，自己已在公司任職24年，不僅10多年未加薪，還需輪班排休，讓網友感到意外。

廣告 廣告

不少網友也留言分享自身經歷安慰原PO，「曾拿過715元的年終，聽說本來要發730元，但因為跨行轉帳還扣了15元，現已離職」、「同事收過50元」、「年終發廠商禮品抽獎」、「曾年終領3600元，公司4個員工同時離職」、「我領過2000元，只覺得那個冬天特別冷」。

至於公司是否一定要發年終獎金，律師林正椈在臉書粉專指出，我國法律及法院實務並未規定雇主必須發年終，雇主只需依法支付全額工資。

不過，如果勞動契約明確寫有「保障年薪N個月」或「保證年終N個月」，法院會視為雙方已有約定，雇主不得隨意取消年終獎金。若雇主無故不發，勞工可依法要求補發，但務必留存書面證據以保障權益。

更多中時新聞網報導

社宅專案報告 內政部擅改題目

保健》髮生危機 規律作息＋按摩尋生機

保健》止痛藥非萬靈丹 亂吃恐傷身