全教總: 依法應補足特教專職鑑評人員 9成縣市未達標

「特教鑑評」是指為個案學生做特教學生鑑定及就學輔導。為了改善國內特教教師長期處於教學與鑑定評估兩頭燒的困境，並保障特教學生受教權益，《特殊教育法》於112年修法增置專職鑑定評估人員與提供合理的鑑評待遇。但根據全國教師工會總聯合會的調查，全國依照國教署補助全額聘任並自行增置達到規定員額的只有桃園市跟屏東縣，9成縣市都未達標。

全教總理事長侯俊良表示，國教署在113年到114年兩年間共補助增置100個專職鑑評人員的員額，但對照各縣市整體評估的學生個案案量來說，可說是杯水車薪。

全教總特教主委鍾正信指出，依法各地方教育主管機關可自行增置專職鑑評人員，但目前只有桃園市、屏東縣，依照國教署補助全額聘任並自行增置達到規定員額，9個縣市都只依據國教署補助的員額增置，10縣市甚至未依補助員額達到足額增置。各縣市鑑評人員案量的部分也有很大落差，從一學年10案以下到超過51案以上的都有。

全教總特教主委鍾正信舉自己服務的基隆市為例，基隆之前的一學年需要「特教鑑評」的個案數量達到1065個需要鑑定個案，基隆市增置了一個專職鑑評的人力，這名專職鑑評的老師很認真做了50幾個個案的鑑評，但依舊有1千多個個案需要鑑評，因此目前編制的人力無法讓第一線特教老師實質有感到工作量減輕。

全教總呼籲教育部及各地方教育主管機關都應正視特教學生的受教權益，積極依法增置專職鑑評人員，並盡速落實鑑評人員待遇保障。讓國內特教鑑定評估工作持續朝向專職為主、兼職為輔的方向邁進。