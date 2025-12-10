依法應補足特教專職鑑評人員 9成縣市未達標
「特教鑑評」是指為個案學生做特教學生鑑定及就學輔導。為了改善國內特教教師長期處於教學與鑑定評估兩頭燒的困境，並保障特教學生受教權益，《特殊教育法》於112年修法增置專職鑑定評估人員與提供合理的鑑評待遇。但根據全國教師工會總聯合會的調查，全國依照國教署補助全額聘任並自行增置達到規定員額的只有桃園市跟屏東縣，9成縣市都未達標。
全教總理事長侯俊良表示，國教署在113年到114年兩年間共補助增置100個專職鑑評人員的員額，但對照各縣市整體評估的學生個案案量來說，可說是杯水車薪。
全教總特教主委鍾正信指出，依法各地方教育主管機關可自行增置專職鑑評人員，但目前只有桃園市、屏東縣，依照國教署補助全額聘任並自行增置達到規定員額，9個縣市都只依據國教署補助的員額增置，10縣市甚至未依補助員額達到足額增置。各縣市鑑評人員案量的部分也有很大落差，從一學年10案以下到超過51案以上的都有。
全教總特教主委鍾正信舉自己服務的基隆市為例，基隆之前的一學年需要「特教鑑評」的個案數量達到1065個需要鑑定個案，基隆市增置了一個專職鑑評的人力，這名專職鑑評的老師很認真做了50幾個個案的鑑評，但依舊有1千多個個案需要鑑評，因此目前編制的人力無法讓第一線特教老師實質有感到工作量減輕。
全教總呼籲教育部及各地方教育主管機關都應正視特教學生的受教權益，積極依法增置專職鑑評人員，並盡速落實鑑評人員待遇保障。讓國內特教鑑定評估工作持續朝向專職為主、兼職為輔的方向邁進。
其他人也在看
台灣NASA在屏東？南科聯手屏東打造「火箭聚落」 百億商機炸裂！
為探索南台灣發展太空科技產業的潛力與方向，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部產業園區管理局與屏東縣政府日前假台北國泰萬怡酒店舉辦「火箭與衛星產業發展論壇」，聚焦火箭關鍵系統、衛星酬載研發與南臺灣太空產業布局，吸引來自產官學研的眾多代表出席，展開跨領域對話與合作交流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
花生粉驗出黃麴毒素 知名火鍋店中鏢「下架問題食材」
即時中心／林韋慈報導台北市衛生局今（9）日公布最新火鍋食材專案抽驗結果，共抽查60件產品，其中6件不符合規定，不合格率達10%。不合格品項包括民眾常吃的蔬菜、花生粉及豆腐，甚至涉及多家知名火鍋店；違規情況涵蓋農藥殘留超標、花生粉檢出致癌物黃麴毒素，以及豆腐含非法防腐劑。衛生局已勒令業者下架，並將依法追查來源、開罰。民視 ・ 3 小時前 ・ 1
爆非洲豬瘟！菲律賓宣布暫停台灣、西班牙豬肉進口
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導菲律賓農業部近日宣布，因西班牙與台灣爆發非洲豬瘟疫情，該國已暫時禁止自兩地進口生豬及豬肉相關製品，包括豬皮與用...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
北市抽檢火鍋料！雅香、辛殿花生粉含黃麴毒素 青江菜農藥超標
北市衛生局執行火鍋料專案抽驗，結果揭露六家知名火鍋店食材不合格，其中雅香自助火鍋城及辛殿麻辣鍋的花生粉被檢出含有黃麴毒素，青江菜與香菜則檢出農藥殘留超標。衛生局表示，此次抽驗共六十件產品，不合格率達百分之十，已要求相關業者立即下架問題產品。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
台北鳳梨酥名店藏「煤炭精靈」？ 業者退費：查來源
台北市 / 綜合報導 台北知名糕餅老店，傳出食安疑慮了嗎？有民眾將鳳梨酥買回家，卻驚見裡面有不明的黑色毛絨絨異物，外觀看起來像是「煤炭精靈」，民眾表示第一時間有和店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心吃下肚恐怕會有食安問題。對此業者回應，已經有應消費者要求進行退費，也持續查明不明物的來源。而台北市衛生局今(9)日上午也已經派員到場稽查。 民眾在店門口排起隊伍 ， 準備入內選購 ， 台北這間知名糕餅老店的鳳梨酥 ， 是不少人的必買品項 ， 也入選台北最佳伴手禮 ，不過有民眾，日將鳳梨酥買回家，打開來要吃，卻發現裡面有不明的黑色毛絨絨異物，第一時間向店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心若真的吃下肚，恐怕會有食安問題。當事民眾說：「他也沒有說是什麼異物啊，都沒有跟我們告知啊，給我的理由是說，今天不是我上班，然後就推掉了，然後我就請說那你請物流把東西送回來給我，他也都沒有，不了了之。」當事店家店長張教盈說：「目前的話還在查詢中，因為真的就是不確定說來源是什麼，我們今天衛生局也有來稽查，他是確認說沒有問題。」業者表示，接獲投訴後已經回收有問題的食品，目前也還在查明異物來源，同時也應消費者要求退回一盒的費用，另外補一盒新的鳳梨酥補償。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁說：「如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。」根據了解，台北市衛生局9號上午，已經派員到場稽查，無發現明顯缺失，店家後續也將持續追查不明物體來源。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 1
賴清德柯建銘關係回不去了？ 吳思瑤：近距離觀察無異樣｜#鏡新聞
綠營在8月經歷換總召風波，最後雖然是以柯建銘續任立院黨團總召而暫告一段落，但根據鏡週刊報導，總統賴清德跟總召柯建銘的關係「回不去了」，不過綠營立委吳思瑤否認，說她從旁觀察，兩人互動並沒有異樣，另一方面，立院三讀通過財劃法，行政院卻打算不執行，引來藍營立委砲轟，行政院長卓榮泰則表示，只要立法院好好審議中央政府總預算、軍購特別預算，行政院無所不能談。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 2
政院堅持不執行財劃法 國民黨團：卓榮泰已成土皇帝
立法院昨否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。立法院國民黨團今（9日）召開「財劃法遭覆議也拒不執行 卓榮泰已成土皇帝」記者會，書記長羅智強表示，卓榮泰不執行財劃法，是毀憲亂政的土皇帝嗎？國民黨團嚴厲譴責，也會在立法院提出譴責案。自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
北市抽驗火鍋料 鍋爸、辛殿上榜
天氣轉涼，許多民眾至火鍋店大快朵頤，台北市衛生局9日公布最新火鍋料抽驗結果，抽驗火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等地，共計抽驗60件，其中6件有農藥殘留、含黃麴毒素等違規，不合格率10％，包括知名店家鍋爸鴛鴦鍋西門店、辛殿麻辣鍋、雅香自助火鍋城均上榜，衛生局已令販售地點業者立即下架不符規定產品。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
防堵非洲豬瘟 高雄市稽查豬肉製品產地皆合規
（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）為防範非洲豬瘟，高雄市政府近日啟動聯合稽查，大型電商、社群團購平台查察共2927件豬肉相關產品，另食品工廠、餐飲業、市場攤商等稽查共2648家，均符合規定。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
兩大集團開戰？電池廠大火血虧百億！台泥「求償46億」中鼎不服反擊
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台泥（1101）旗下三元能源科技電池廠今年7月14日發生大火，損失逾百億元。台泥集團主張施工與監造單位有責，向中鼎（9933）及...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 13
中山站百貨頂樓驚見神秘巨洞 網KUSO：冰淇淋架、飲料架
位於台北市捷運中山站的百貨頂樓有一個神秘的巨型圓洞，乍看很像飲料杯架，吸引不少逛街民眾的目光，貼文曝光後，許多人對這個巨洞的用途感到好奇，並在社交媒體上討論其可能的功能。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1107
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 25
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 2 小時前 ・ 140