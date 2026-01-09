依法提告 國民黨全力支持退休警消年金共同訴訟
(記者蕭文彥台北報導)立法院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，但民進黨政府至今未編列預算，中國國民黨今（9）日上午召開記者會聲援退休警消。文傳會主委吳宗憲表示，警消人員一輩子勸導人民守法，退休後卻要面對不守法的政府，嚴重破壞人民對國家的信任。面對毫無正義的政府，國民黨將免費提供律師等各項支援，全力支持退休警消捍衛權利，提出共同訴訟。
國民黨上午召開「捍衛權利，依法提告！退休警消年金共同訴訟」記者會，文傳會主委吳宗憲、前立委游毓蘭、國民黨發言人江怡臻、全國退警總會榮譽總會長耿繼文、全國退警總會總會長黃啟澤、前分局長蔡進閱及律師蔣宗佑等共同出席。
吳宗憲表示，請民進黨政府不要忘了，警消是如何在用生命保護人民，警消一輩子為國家犧牲奉獻，到老了國家卻把他們當做免洗筷。員警經常勸人民守法，但退休後面對的卻是不願意守法的政府，讓人情何以堪，嚴重破壞人民對國家的信任。
吳宗憲強調，民進黨政府現在是吵不贏就叫側翼攻擊，法律講不贏乾脆直接不遵守法律。他呼籲收到退休審定函的退警們儘速依據退警總會的建議提復審，保障自己的權益。另外，也會打一般給付之訴，請大家備好相關資料交退警協會，由協會跟國民黨對口。至於律師費的部分，國民黨已成立司法正義律師團，將負擔律師費用。
吳宗憲表示，民進黨政府對美軍購無上限，對美關稅毫無底線，卻對國人斤斤計較，此時必須要有人挺身而出維護正義。他強調「民為貴，社稷次之，君為輕。」呼籲政府回頭想一想，人民才是最重要的。
前立委游毓蘭表示，當國家的守護者發現自己拼命換來的契約保障，竟被政府隨意撕毀，當年輕人看到前輩們退休後的處境，又如何去相信這個國家？行政院扣的不是每月幾千塊的退休金，而是臺灣的國家信用、法律尊嚴以及下一代對於公職的信任。
游毓蘭鄭重要求法律必須執行，承諾必須兌現，更要停止對軍公教警消制度性的霸淩。「如果行政院持續藐視國會，踐踏法制，我們將不再沉默，會用一切合法的方式抗爭到底。」這是為了臺灣的法制，為了中華民國的公平正義。
全國退警總會榮譽總會長耿繼文指出，政府編列高額軍購預算，買的卻是人家淘汰的庫存武器，反觀軍警消用生命奉獻國家，退休了卻沒保障，讓人寒心。他強調，根據新的制度調整警消的退休金，員警部分一年只要20億出頭，民進黨卻對外宣稱要花3000多億，原來是一共計算了50年，完全胡說八道。
「我們沒有對不起國家，是國家對不起我們。」耿繼文指出，民進黨政府太詭詐，逼得退休警消不得已必須提復審與訴訟，但是又一拖經年，呼籲政府應善待為國家付出生命的人。
全國退警總會總會長黃啟澤表示，去年立法院三讀通過、總統也公佈施行的法律，行政院卻不編預算，最近各機關陸續發出退休金行政審定函，行政機關原本應該依照規定發給退休金，但實際上卻沒有，甚至還繼續砍到刀刀見骨，讓全國退休員警非常憤怒，呼籲政院立即依法給予應有的權益，退警總會也會全力協助大家爭取權利。
前分局長蔡進閱表示，尊重行政院提釋憲，但在憲法法庭還沒有判決前就應該要執行法律，呼籲所有退警要注意保全證據，更要團結一致打團體訴訟，並提醒民進黨政府，法律不是只給人民遵守的，政府更應該帶頭來遵守，國家才能夠長治久安。
律師蔣宗佑說明，儘管行政院說已經提出釋憲及暫時處分，但迄今憲法法庭尚未作出暫時處分判決，現在就是有效的法律，行政院申請憲法訴訟，也不是拒絕編列預算的正當理由。呼籲行政院把依法該給的退休金還給辛苦工作一輩子的員警同仁，律師團也會盡最大努力協助大家爭取應得的權利。
