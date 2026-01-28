▲依法行政及防止跨鄉鎮棄置，彰化市大型家具清運收費3月1日上路。（圖／彰化市清潔隊提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市公所3月1日起將依彰化縣政府115年公告修正「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，增加家具清除處理費用針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費。彰化市清潔隊表示，此舉除落實依法行政外，也有助避免因跨區棄置造成本市環境及行政負擔。

依廢棄物清理法規定，廢棄物代清除費由地方主管機關彰化縣政府統一訂定，目前彰化縣已有16個鄉鎮市跟進，彰化市周邊鄰近鄉鎮如鹿港鎮、伸港鄉、芬園鄉等亦以該標準實施收費。

彰化市若沒有重新審視收費標準，恐有大量鄰近鄉鎮彈簧床、沙發、櫃子等湧入，勢必造成彰化市大型家具遽增，除可能衍生未依法行政疑慮外，更會因制度差異造成資源錯置進而增加清潔人力與環境清潔維護管理困難。

彰化市清潔隊強調，本次調整大型家具清運收費係因應縣內各鄉鎮市一致收費標準，並非額外加重市民負擔，而是落實使用者付費原則，確保清潔資源得以合理運用，彰化市公所後續將持續透過官網、臉書及相關宣導管道，向市民清楚說明收費標準申請流程及注意事項，期盼市民共同配合，一起維護乾淨、健康、 宜居美麗城市。