依瀏覽量計費 OpenAI啟動聊天機器人廣告試行

（中央社舊金山20日綜合外電報導）美國科技新聞媒體The Information今天引述知情人士的話報導，OpenAI已開始向數十家廣告商提供新的聊天機器人廣告服務。

路透社引述報導指出，OpenAI目前僅向少數廣告商提供試行方案，並要求他們在為期數週的測試期間內，各自承諾投入低於100萬美元的廣告預算。相關廣告預計2月初上線。

根據報導，OpenAI的收費方式是依據廣告瀏覽量，而非以點擊次數計費。

路透社無法立即核實這項報導，OpenAI也未在正常上班時間外回應置評請求。

廣告 廣告

報導還指出，OpenAI尚未提供讓廣告商自行購買廣告的完整技術，但正著手開發自助式廣告系統。

這項消息曝光之際，這家獲微軟支持的公司上週才宣布將開始向ChatGPT部分美國用戶投放廣告，企圖透過人工智慧（AI）聊天機器人創造營收，以支應高昂的研發成本。

此舉標誌著OpenAI經營模式的重大轉變，這間公司過去主要倚賴訂閱收入支撐營運。隨著OpenAI大舉投資資料中心，且正在為備受期待的首次公開發行（IPO）做準備，OpenAI面臨提升營收的壓力。（編譯：劉文瑜）1150121