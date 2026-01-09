依然反美？委內瑞拉代總統會中國大使 感謝中方譴責美國

委內瑞拉代總統羅德里格斯5日宣誓就任。路透社



委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）週四（1/8）與中國大使會晤，感謝中國譴責美國「侵略」委內瑞拉，也讚賞中國「強烈譴責美國嚴重違反國際法」的堅定立場。

路透社報導，羅德里格斯在Telegram發布與中國駐委內瑞拉大使藍虎的合照，表示雙方進行了「友好會晤」，她「衷心感謝」藍虎譴責美國綁架委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦及侵略委內瑞拉的行為，也讚賞中國強烈譴責美國嚴重違反國際法及侵犯委內瑞拉主權的行為。

羅德里格斯會見中國大使的消息，獲中國官媒新華社大幅報導。新華社也報導委內瑞拉外交部長希爾（Yván Eduardo Gil Pinto）7日、8日接連發文，「由衷感謝」中方「明確指出並堅決反對將人權問題政治化、工具化，作為干涉他國內政的藉口」，且讚賞中國政府「捍衛國際法，維護委內瑞拉人民對其領土和自然資源的完全主權」。

川普政府1月3日凌晨閃電突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，逮捕馬杜洛夫婦並將他們帶至美國。當天川普宣稱，國務卿盧比歐（Marco Rubio）已與羅德里格斯「友善接觸」，顯然認為羅德里格斯是馬杜洛下台後較適合的統治委國人選。

不過羅德里格斯隨後仍對美國態度強硬，強調仍效忠於馬杜洛，也譴責美國的突襲行動。

在《紐約時報》週四刊出的專訪中，川普表示美國將長期監管委內瑞拉，「比一年長很多」。他宣稱與羅德里格斯「處得很好」，「他們提供我們一切必要的東西」。

川普週二宣布，委內瑞拉臨時政府將以市場價格向美出售5000萬桶遭美禁運的原油。

