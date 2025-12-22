依總統賴清德指示！全國出動破萬警力跨年維安 北市偵爆犬、特勤、防爆車全上陣

各地跨年活動即將到來，全國出動破萬警力跨年維安。警政署提供



跨年活動即將到來，面對19日發生的隨機殺人案，不少民眾都憂心是否還能如期舉行活動。對此，內政部警政署表示，已與全國22縣市政府警察局局長召開「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專案會議，在賴清德總統的指示下，合計使用警民力共1萬7295人次，全面提升見警率，確保各類大型活動順利完成。

警政署表示，調查12月21日至31日接續元旦、農曆年前各地廟會、慶祝活動，重大活動共計137場，如「台北馬拉松耶誕歡樂跑」、「桃園太陽盛得音樂盛宴」、「高雄聖誕生活節」等，均已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署。

警政署表示，針對使用協勤民力，賴清德總統指示加強運用，合計使用警民力共1萬7295人次，含員警1萬1902人次，民力5649人次（民防400人次、守望相助隊202人次、保全（工作人員）2275人次、義警（交）2516人次），全面提升見警率，並結合各類民力，以穩定民心，確保大型活動圓滿、安全進行。

另外，台北市的跨年活動也將如期舉辦，北市府表示，為確保「台北最High新年城-2026跨年晚會」平安順利舉行，將從「事前宣導、現場導引、人力部署及跨機關協調」等面向加強整備。除在既有規劃基礎上，強化活動安全及疏散宣導，警察局也將增加警察能見度、提升巡邏密度，針對活動場域進行人車場檢，並強化可疑物品與危安物品之偵測作業，讓民眾安心參與跨年活動。

北市府表示，針對活動場域使用金屬探測器、車底檢查器等器具，進行人車場檢，並加強可疑物品與爆裂物偵測作業；活動期間將加強可疑徵候盤查，針對可疑人、事、物加強安全查察。跨年晚會現場將部署特勤維安警力、防爆車及偵爆犬，並增加車阻，確保活動秩序與民眾安全。

最後，網路上部分模仿歹徒行徑的言論甚至行動，內政部也提出最嚴厲的警告，任何恐怖攻擊的行為都是零容忍，查緝潛在的威脅與襲擊沒有模糊空間，警方與政府各單位一定會嚴正執法，請民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題，也呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能立即向警方反映，與警察機關共同守護安全。

