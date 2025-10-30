依蕾特布丁被偷吃？ 婦「擲筊」又報警 2警車到場「竟在車底」

婦人懷疑司機偷吃她的伊蕾特布丁，不只飆罵還擲筊問神（圖／翻攝 社會事新聞影音）

國道一號南向台南仁德休息站發生一起衝突，26號凌晨三點多，一名73歲婦人找不到35元的台南知名依蕾特布丁，氣到飆罵是停在一旁的司機偷去吃，現場還一直「擲筊」問神，最後報警協尋，警方調派兩部巡邏車，花了1個小時，最後布丁「竟然在車底」。

這起事件發生在國道一號南向台南仁德休息站。當時身穿藍衣的曾姓婦人在塞滿雜物的車內四處尋找她的依蕾特布丁，找不到後便開始指責一旁的司機。司機一開始表示自己只是停在一旁休息，不明白為何要被罵。隨著爭執越演越烈，婦人甚至使用三字經辱罵對方，讓司機也忍不住回嗆，詢問自己是否有擋路或偷拿她的東西。

面對司機的質問，婦人竟直接肯定對方偷拿布丁的指控，儘管她完全沒有任何證據。由於當時無法查看監視器，婦人決定使用玄學方法，從車內拿出兩個筊杯開始擲筊問神。然而，擲筊結果從一個聖杯、兩個聖杯，最後變成無杯，玄學計畫宣告失敗。

依蕾特布丁就掉在車底，婦人沒發現卻怪罪司機偷吃。（圖／翻攝 社會事新聞影音）

隨後，婦人決定報警處理。警方獲報後立即調派2部巡邏車前往現場，此時雙方仍在激烈爭吵。經過警方調解後，婦人冷靜下來願意道歉，雙方互不追究，各自駛離現場。最令人啼笑皆非的是，經過一番搜尋，大家才發現那盒引起爭執的布丁其實就掉在車底下。這起布丁烏龍事件最終耗費警方約1小時處理，所有混亂只因婦人自己沒注意到布丁掉落的位置而產生誤會。

