依規排富審查續租 新北落實原民社宅公平分配

【記者葉柏成/新北報導】新北市原民局今〈12〉日針對近期新店區中正原住民族社會住宅住戶爭取續租〈並主張應永久居住一事表示，新店區中正原民社宅現有住戶56戶，其中45戶為民國80年代政府因河濱整治政策而出資提供作為違建拆遷戶暫居使用，並經調閱歷年公文與檔案資料，均無承諾永久居住之相關紀錄。由於目前仍有69戶經濟弱勢原住民家庭等候入住，為確保社宅資源公平分配，原民局每2年皆依排富規定，辦理續租資格審查。

《圖說》《住宅法》施行後，新北市於樹林南園段打造全國第一座原住民族專屬社會住宅，左四為原民局長林瑋茜—資料照片。〈原民局提供〉

原民局指出，新店中正原住民族社會住宅屬出租住宅，目前尚有69戶原住民家庭長期等候入住，其中候租時間最長的經濟弱勢家庭已等待超過十年，仍無法入住。針對部分拆遷戶因不符合「新北市政府原住民住宅出租管理要點」規定之財稅所得限制，也就是在北北基桃4縣市持有自有住宅，或每人月所得已逾新北市最低生活費2倍則無法續租，且住戶於114年向臺北地方法院提起民事訴訟，後由新北市政府獲一審勝訴，市府表示尊重法院審理結果，並審慎處理族人居住需求。

《圖說》侯友宜強調，原民社宅是族人融入都市生活的重要支點，期盼族人在新北市都能安居樂業—資料照片。〈原民局提供〉

原民局說明，因應現有社宅量能有限，為優先照顧經濟弱勢之原住民家庭，本府訂有「新北市原住民出租住宅管理要點」，並設有租賃年限與財力條件，未來將持續秉持依法行政與公平原則，維護本市族人之居住權益。