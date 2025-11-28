依親每年限額60人 衝擊有限

國民黨立委黃建賓（左起）、林沛祥、陳玉珍27日舉行記者會，指出副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君過去在擔任民進黨立委時曾分別提案及連署修國籍法，保障外配參政權。（姚志平攝）

針對立法院提案修法縮短陸配取得身分證年限，最快由6年降至4年，衛福部長石崇良28日表示，大陸依親高齡者的健保費的支出遠大於收入，高齡者直接入籍台灣使用健保，從公平正義來看需要謹慎思考。但從現行規定來看，衝擊似乎不如所說的大，除必須先由陸配取得身分證後，70歲以上父母申請在台定居半年，且每年申請名額僅60人。

石崇良表示，依親規定不是來自於健保法，但若從公平性來看，唯有陸配有依親使用健保的制度，確實存在差異，且依親族群多為高齡者，支出往往遠大於繳納額，必須謹慎面對。

對此說法，據陸委會現行規定來看，衝擊實在有限。陸委會指出，據《兩岸人民關係條例》指出，當大陸籍配偶在未入籍前，按照現行規定，其父母來台探親期間無法參加健保。

之後陸配在台長年居住、6年以上取得身分證後，其70歲以上父母可申請在台定居，並設戶籍取得身分證。但也須設籍後、在台居住滿6個月後才能參加健保。

另據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留及定居數額表」規定，針對台灣人民的直系血親及配偶，年齡在70歲以上的每年申請數額僅60人。

對於陸配家屬適用健保會否形成對立，海基會副祕書長黎寶文28日表示，由於海基會非權責機關，但未來如果健保制度真有調整，也會如實反應陸配朋友的心聲給主管機關作為參考。

尤其近日針對未能放棄大陸國籍的陸配被解除公職紛爭，黎寶文指出，海基會立場與政府各單位一致，基於單一忠誠原則，如果陸配擔任民選公職未能放棄中共國籍，恐有雙重忠誠問題。他說，民選公職與政府關係非常緊密，必須要有完整的信賴關係，必須完成單一忠誠義務。

他也強調，最重要的來源不在陸配，而是大陸從未放棄過對台威脅，對台灣社會造成的認知影響才是問題癥結。