依賴中國出事了？智利櫻桃慘況曝光 想賣台灣遇到1問題

國際中心／綜合報導

智利櫻桃為分散風險並降低對中國市場的依賴，供應商正積極拓展南韓、香港、新加坡等亞洲市場。（示意圖／資料照）

受到中國經濟疲軟影響，高達9成銷往當地的智利櫻桃價格自2025年11月上市以來已暴跌近7成。由於中國市場買氣不如預期，大量貨源轉往越南等地，導致東南亞市場價格同步下殺。經銷商坦言，果農利潤幾被歸零，並特別點出台灣因市場規模較小，極易因供貨飽和導致價格急遽崩跌，目前業者正積極拓展其他亞洲市場以分散風險。

據了解，智利櫻桃過去高度依賴中國市場，但隨著中國消費者支出趨於保守，導致本季出口價格扣除運費與佣金後，生產端利潤所剩無幾。這股滯銷潮也波及越南市場，越南進口商Biovegi總監Lu Minh Quang指出，除了從智利海運直抵的貨櫃外，更有大量賣不掉的櫻桃從中國邊境轉運進入越南，導致市場供過於求，面臨巨大的下行壓力。

目前越南市場呈現明顯的價格雙極化。空運的紐西蘭與澳洲櫻桃價格持穩，每5公斤售價約205萬越南盾（約新台幣2460元）；反觀智利櫻桃價格一路探底，同規格（1J等級）批發價僅約90萬越南盾（約新台幣1080元），價格不到紐西蘭櫻桃的一半，甚至比2025年同期更低。

中國知名水果供應鏈企業「鑫榮懋」商務經理María José García分析，2025/26產季面臨嚴峻挑戰，除了早熟品種品質參差不齊、口感偏軟不被中國消費者喜愛外，產期與農曆春節的需求高峰脫節也是主因。為了去化庫存，供應商正加強對南韓、香港、新加坡及越南的出口。

García特別提及台灣市場的風險，他分析，台灣與東南亞部分國家類似，雖然屬於成長中的市場，但因整體規模較小，銷售速度快卻也「極易飽和」。一旦過多櫻桃湧入，價格往往會在短時間內急劇下跌，這對進口商與銷售端而言都是不小的考驗。

