依賴中國太慘！智利櫻桃在中價格狂殺近7成 果農不忍了轉向「這國」

曾經是中國中產階級消費象徵的智利櫻桃，近期在中國市場遭遇嚴重的價格與信譽雙重打擊。據中媒《每日經濟新聞》6日報導，受到產量激增影響，廣州江南果菜批發市場近三個月的參考價，已從每公斤人民幣150元慘跌至47元（約新台幣215元），跌幅高達69%；北京部分超市的線上平台更殺至每公斤人民幣45.2元（約新台幣207元），讓不少消費者從原本的「斤斤計較」變成豪邁的「論箱購買」。

這波價格雪崩的主因在於供應量井噴。智利農業部數據顯示，該國櫻桃種植面積自2019年至2025年間翻倍成長至8萬公頃，本產季預估產量更達史無前例的65.5萬噸，且超過90%鎖定中國市場。農業專家趙俊曄分析，今年因氣候影響，中晚熟品種（如拉賓斯）提前採收，與主力品種（桑緹娜）撞期，導致大量貨源集中上市，價格自然難以支撐。

然而，價格跳水並未帶來「櫻桃自由」的喜悅，反倒引發品質爭議。許多中國消費者形容買櫻桃像在「開盲盒」，外表看似翠綠新鮮，果肉卻已發黑、變軟甚至帶有苦味。網路測評影片顯示，一箱5公斤的櫻桃中，過半數出現霉斑或腐爛，引發北京、上海等一線城市消費者的集體抱怨。

面對中國市場「量大價跌」且口碑下滑的困境，智利出口商開始積極分散風險。智利水果協會櫻桃委員會執行長索萊爾（Claudia Soler）指出，截至去年底，智利對美國的櫻桃出口量較上季同期大增63%。智利知名水果出口商Copefrut亦證實，對北美市場的出貨量成長強勁，預計本季將比去年增長40%至73%。

智利櫻桃過度依賴單一市場的副作用已浮現，雖然中國目前仍是最大買家，但隨著價格崩盤與品質問題頻傳，智利果農已將戰略目光轉向美國，透過簽訂零售合約與促銷活動，力求在全球第二大出口地美國建立更穩定的獲利模式，全球櫻桃貿易版圖恐將面臨重組。

