依賴科技！77%台人用AI規劃旅行

▲數位旅遊平台Agoda發布「2026旅遊展望」，顯示台灣旅客的兩大新趨勢，包含規劃工具「以 AI 為先」，以及對較為冷門或小眾目的地的興趣持續升溫。。（圖／記者鍾怡婷攝）

[NOWnews今日新聞] 數位旅遊平台Agoda發布「2026旅遊展望」，顯示台灣旅客的兩大新趨勢，包含規劃工具「以 AI 為先」，以及對較為冷門或小眾目的地的興趣持續升溫。

本次「2026 旅遊展望」顯示，77%台灣旅客可能使用 AI 規劃下一趟旅程，明顯高於亞洲平均的63%，凸顯台灣在旅遊科技採用上的偏好；對AI的信任度亦呈正向輪廓，42%表示信任、48%持中立、僅10%表示不信任。

Agoda 更在「2026 旅遊展望」中分享台灣三大趨勢：

AI 採用領先亞洲：台灣有 77% 旅客表示可能使用 AI 規劃行程，明顯高於亞洲平均 63%；常見功能包含當地推薦、美食餐廳建議與客製行程。 出遊版圖更均衡：有 45% 計畫國內與海外並重，且偏國內意向自去年 11% 升至 17%。 次熱門目的地走強：選擇小眾旅遊觀光而非傳統熱門的前三大理由：在地文化獨特、自然或戶外體驗與成本更親民；若無簽證門檻，79% 表示會更常出遊，47% 會考慮造訪新目的地。

Agoda台灣區總經理Jishan Chai表示：「台灣旅客正把AI納入行前規劃，並拓展版圖——從國內小旅行一路走向小眾目的地。對於高 CP 值與深度體驗的追求升溫，Agoda將在2026年持續協助旅客規劃更貼合需求的旅程，無論是在台灣，或走向世界。」

除台灣外，「2026 旅遊展望」亦點出全亞洲的五大趨勢：

國內旅遊走到舞台中央：如果 2026 年有一首旅遊主題曲，那就是「沒有比家更好的地方」，全亞洲的國旅熱度正飆升，35% 的旅客計畫國內旅行多於海外，較去年的 15% 大幅上升。旅客不只回訪熟悉景點，也積極探索小眾據點、挖掘隱藏版秘境。其中以日本（67%）與泰國（66%）最為明顯，約三分之二受訪者打算更深入探索國內。 追著味蕾去旅行：「美食」已躍升為亞洲旅客的前三大出遊動機。亞洲最懂吃的旅客來自台灣（47%）、越南（35%）、南韓（34%），把美食體驗視為出門一大的理由。 精打細算撿好康：2026年「高 CP 值」可以解鎖更多旅程，有五分之二旅客計畫把6–10% 的收入花在旅遊上。選住宿時，價格對 39% 的旅客最重要，其次是地點（30%）與評價（18%）。馬來西亞、越南、印尼的「撿好康」風氣最盛，許多旅客鎖定每晚低於 50 美元的房型。 高頻短旅、家人作伴：亞洲旅客擁抱更快閃、更頻繁的出遊節奏，且多與家人同行。35% 計畫在 2026 年進行4–6 次旅行；微旅行同樣升溫，32% 打算安排1–3 天的短假。印尼表現最突出：32% 表示一年要出門11 次以上，14% 預計累積13 天以上旅期，無論頻率或天數都領先亞洲。 AI 正成為旅行新標配：近63% 的亞洲旅客可能使用 AI 規劃下一趟旅程。最想用 AI 做的三件事：當地景點推薦、即時翻譯、客製化行程。Agoda 也已運用 AI，根據偏好與歷史行為個人化搜尋結果，幫助旅客更快找到理想選擇。

