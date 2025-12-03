依《中日聯合聲明》理解並尊重中方主張! 高市早苗國會重申對台立場未變

日本自衛隊F-15戰機群。 圖：翻攝於自衛隊官網

日本首相高市早苗今 ( 3 ) 日在參議院全體會議上明確表示，日本政府對台灣問題的既定立場「沒有任何改變」，將持續依循 1972 年《中日聯合聲明》的方針。她並強調，日本「理解並尊重」中方在聲明中主張「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

《每日新聞》指出，高市早苗先前提及，一旦台海發生衝突可能構成「日本國家存立危機事態」，使日中關係持續承受壓力。對此，公明黨議員竹內真二在國會質詢時呼籲，日本必須以冷靜且一貫的立場處理相關問題，避免情勢升高。

高市早苗回應時強調，日本與台灣相關的基本立場「完全依照《中日聯合聲明》，沒有任何改變」。她並再次重申，日本理解並尊重中方在聲明中表達的立場。

高市此番發言，被視為在外交敏感時刻重申日本官方立場，以避免外界解讀日本政策出現偏移。

