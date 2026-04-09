侯佩岑全家同遊澳洲！11歲兒暴風抽高照片曝 網驚：小孩這麼大了?
【緯來新聞網】前新聞主播、藝人侯佩岑近日被網友在澳洲雪梨街頭偶遇，一家四口低調出遊的畫面曝光，其中兩名兒子的身高變化引發關注，不少網友直呼「長大太快」。
侯佩岑保養有道。（圖／翻攝微博）
有民眾在當地街頭巧遇侯佩岑與丈夫黃伯俊帶著兩名兒子一同散步，並拍下背影分享到社群平台。從畫面中可見，一家人穿著輕鬆休閒，互動自然，展現難得的家庭時光。目擊者透露，現年11歲的大兒子Ian身高明顯抽高，站在父親身旁時，已接近甚至略高於肩膀；而9歲的小兒子Ethan則牽著母親同行，身高也逐漸逼近侯佩岑。
侯佩岑全家同遊澳洲。（圖／翻攝微博）
照片曝光後，不少粉絲紛紛留言表示，「一家人氛圍很溫馨」、「看起來真的很幸福」，對於兩個孩子的成長速度更感到驚訝。由於侯佩岑過去鮮少公開家庭生活，此次「野生捕獲」也讓粉絲格外關注。
侯佩岑全家同遊澳洲。（圖／翻攝微博）
侯佩岑早年以新聞主播身分走紅，憑藉親和形象與穩健台風累積高人氣，之後跨足演藝圈，主持與戲劇表現皆有亮眼成績。2011年她與金融業人士黃伯俊結婚，婚後逐漸將生活重心轉向家庭，並育有兩子。
近年來，侯佩岑將事業重心轉往中國發展，積極參與綜藝節目與商業活動，在兩岸三地維持一定曝光度。儘管工作忙碌，她仍不時透過社群分享家庭點滴，但多半以保護孩子隱私為前提，鮮少正面曝光。
侯佩岑全家同遊澳洲。（圖／翻攝微博）
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