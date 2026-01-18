侯佩岑和黃柏俊曾傳烏龍婚變 遭問「後悔嗎？」她罕給答案

過去被封「台灣第一美女主播」的侯佩岑2011年嫁給圈外人黃伯俊，育有2子，2023年她在IG寫下：「離開是為了更好的相遇」，引來外界猜測是否婚姻觸礁，但她後來曬出慶生影片否認。近日，侯佩岑出席活動，被問到人生若一切重來，是否還是會做一樣決定？她表示自己不後悔，因為個性就是如此，若從頭有機會選擇，她還是會做一樣的決定。

侯佩岑近日在北京出席短片《春暉》的映後座談，被問到敏感問題，若人生重來倒轉到18歲，是否會做出不一樣的選擇，走不一樣的路？她回應自己常被問到類似問題，「我想了很久，我不覺得我會做出不一樣的選擇，因為這是個性使然，然後我還會成為現在的我！」。

廣告 廣告

侯佩岑舉例如果回到18歲大學時光，她可能會被勸要多出門、多享受大學時光，「可是我的個性就是喜歡待在家，怕很累哈哈，所以我覺得一切重來我還是會做出一樣的選擇，然後我還是會成為現在的我，但是如果什麼都不用改，要我再體驗一次要不要？要！哈哈哈」。見此，網友聯想回應：「很多人都好奇她有沒有後悔當年選擇嫁給一個普通人」、「她的回答太體面了」、「不後悔愛過，也不後悔離開」。

侯佩岑去年上陸綜《乘風2025》（又名《浪姐6》）成為話題人物，談到參賽主因，她說：「我真的不知道是不是我瘋了，我覺得那是一股衝動，就像結婚一樣，一個衝動就答應了」，至於她當年選擇離開主播台，她也罕見承認：「我播過自己的新聞，我覺得我沒有辦法再那麼義正辭嚴地去講一個我都認為不是事實的報導。」言下之意是2005年與周杰倫在代官山被拍到的緋聞。

更多中時新聞網報導

王淨預告《功夫》犧牲美相

羽球》戚又仁、黃宥薰開紅盤 周天成落馬

王彩樺李千娜吵架 路人差點報警