侯佩岑外貌升級撞臉溫嵐？ 主播廖芳潔吐內心話
〔記者林南谷／台北報導〕48歲藝人侯佩岑日前藉影片曝光近況，卻被指面容較以往更為精緻，有網友好奇詢問是否進行醫美？更有人錯認韓星宋慧喬，甚至點名撞臉温嵐、伊能靜。
鏡電視主播廖芳潔24日在臉書發文提及此事，表示最近好多人討論侯佩岑進場維修說「變成溫嵐」，她個人認為不像溫嵐，「其次，如果真的有修，我覺得修得滿美的，柔潤又不僵硬，很成功啊！」
廖芳潔也吐實話：「大家都說整型了就不像自己了，但捫心自問，你真的有那麼想要「像自己」嗎？在螢幕後時代，如果能沒有風險地換一張臉，然後更容易獲得想要的一切，你怎麼選？
候佩岑過往被封為「台灣第一美女主播」，近年將事業重心轉往中國發展，如今隨著近況曝光，也意外掀起熱烈討論。
侯佩岑近日在小紅書自勉「新的一年新的啟程」，同時透露自己「有聽大家的話，多多出來工作了！」不僅如此，她還特別註明影片是由化妝老師拍攝。不過影片曝光後，粉絲及網友們皆把目光聚焦在侯佩岑的臉部變化，有人開門見山劈頭就問「是不是做醫美了？」也有人認為可能填充鼻基底、法令紋或蘋果肌，現在與以往相比更加飽滿緊緻。
