侯佩岑美貌大進化！撞臉「宋慧喬+温嵐+伊能靜」網驚：完全認不出

記者徐珮華／綜合報導

侯佩岑近年事業與生活重心轉往中國，去年參加當地節目《乘風2025》（《浪姐6》）順利成團，再度攀上演藝生涯高峰。現年48歲的她，過去「甜姐兒」形象深植人心，日前在社群平台分享近照，卻被網友直指美貌「進化」，撞臉宋慧喬、伊能靜、温嵐等女星。

侯佩岑甜美形象深植人心。（圖／翻攝自侯佩岑微博）

侯佩岑月初在社群平台分享新年近況，寫下「新的一年新的啟程，有聽大家的話，多多出來工作了」。畫面中，她對著鏡頭擺拍，時而露出招牌甜笑、時而展現時尚氣場，微風吹拂髮絲氣質爆棚。她透露影片是由化妝師掌鏡，最後不忘向粉絲喊話：「2026年，必須多多見面，愛你喔。」

廣告 廣告

侯佩岑近照被指撞臉宋慧喬、温嵐等人。（圖／翻攝自侯佩岑小紅書）

侯佩岑近照被指撞臉宋慧喬、温嵐等人。（圖／翻攝自侯佩岑小紅書）

只是影片曝光後，部分網友直言一時認不出來，留言表示「誰？大眾臉了」、「完全認不出來」、「有點像伊能靜」、「有點像温嵐了」、「蘇菲瑪索和宋慧喬的結合體」、「我覺得像柳岩」。另有網友注意到她臉頰線條更加緊緻，推測可能嘗試醫美，但也認為女明星藉此維持外表相當正常，直誇「還是一樣美」。

更多三立新聞網報導

曹西平「最後演唱會」藏洋蔥！乾兒子曾猶豫告別式…因他1句話轉念

唐治平才回歸復出！深夜驚傳「健康出狀況」小編憂：若自己撐不住…

米可白將入院動刀！昔拍戲一半血流不止 預告「切除神經」解決惡疾

動力火車尤秋興被催生！結婚7年動念領養 鬆口「內心最大疑慮」

