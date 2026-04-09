侯佩岑一家四口曝光！9歲兒暴風成長身高直逼爸爸 牽手畫面暖炸

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記者林宜君／台北報導

女星侯佩岑近日被粉絲在澳洲街頭偶遇，一家四口低調出遊。（圖／翻攝自侯佩岑IG）

旅遊巧遇也能成為最暖畫面！女星侯佩岑近日被粉絲在澳洲街頭偶遇，一家四口低調出遊，兩個兒子明顯長高的變化，更成為討論焦點，溫馨互動瞬間掀起網路熱議。現年48歲的侯佩岑，近期被網友直擊現身澳洲雪梨與家人一同逛街度假。侯佩岑與丈夫黃伯俊及2名兒子同行，一家四口畫面輕鬆自然，散發濃厚家庭幸福感。

從曝光畫面可見，9歲的小兒子Ethan（左）則牽著媽媽的手同行，身高也快速成長，與身高165公分的侯佩岑（右）相比，僅差約1個頭。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）

從曝光畫面可見，侯佩岑11歲的大兒子Ian身形明顯抽高，與父親並肩而行時，身高幾乎已逼近約175公分的爸爸，9歲的小兒子Ethan則牽著媽媽的手同行，身高也快速成長，與身高165公分的侯佩岑相比，僅差約1個頭，推估已超過130公分，與過去稚嫩模樣形成明顯對比。

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當天侯佩岑（後右）穿著黑色上衣搭配壓紋長裙，並戴上鴨舌帽，Ethan（後左）則以運動風穿搭現身，緊牽母親的畫面格外溫馨，Ian（前右）與父親（前左）邊走邊聊天，父子互動自然，氣氛輕鬆愜意。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）

當天侯佩岑穿著黑色上衣搭配壓紋長裙，並戴上鴨舌帽，整體造型簡約俐落又不失時尚感，Ethan則以運動風穿搭現身，緊牽母親的畫面格外溫馨。另一側，Ian與父親邊走邊聊天，父子互動自然，氣氛輕鬆愜意。不少粉絲看到照片後紛紛留言表示，「看起來真的很幸福」、「小孩長好快」、「背影就很有氣質」，也有人敲碗侯佩岑早日回歸螢光幕。

侯佩岑自2011年與黃伯俊於峇里島完婚，至今婚姻已邁入第15年。（圖／翻攝自侯佩岑IG）

侯佩岑自2011年與黃伯俊於峇里島完婚，至今婚姻已邁入第15年。婚後育有2子，侯佩岑曾分享，與個性較為內斂的丈夫屬於互補型關係，從新婚初期的磨合到如今已建立穩定節奏，感情逐漸趨於平衡。近年侯佩岑將工作重心拓展至中國市場，並於2024年參與熱門選秀節目乘風破浪的姐姐第六季，最終成功進入成團名單，再度提升曝光度與話題性。此次趁工作空檔與家人出國度假，也讓外界一窺她事業與家庭兼顧的生活樣貌。

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