侯佩岑「透明度全開」嗨喊：我在北京！遭中網抓包「IP在台灣」

曾被譽為「台灣第一美女主播」的48歲女星侯佩岑，近年積極轉往中國發展，多次發表「回歸祖國」、「台灣省」的言論，直到陸委員硬起來、表明約談調查親中藝人後，變得低調許多。不過，侯佩岑仍活躍於中國的社群，近期更發文高喊「我在北京」，結果被抓包IP顯示在「台灣」，中國網友也當面打臉，「你要不要看看你的IP呢？」





侯佩岑曾被譽為「台灣第一美女主播」。（圖／翻攝「侯佩岑」微博）

侯佩岑近年專注經營中國社群平台，不時發文與中國粉絲互動。近日她暌違許久分享日常照，只見她頂著日系多層次羽毛剪髮型，身穿高領T恤搭配牛仔裙，再套上全透明的蕾絲吊帶長裙，為這身簡約穿搭增添設計感。侯佩岑化上精緻淡雅妝容，望著遠方發呆，隨後又歪頭對著鏡頭甜笑，整體狀態維持得極好，完全看不出已年近50歲。

侯佩岑暌違許久曬出近況照，意外因為IP引發話題。（圖／翻攝「侯佩岑」微博）

侯佩岑暌違許久曬出近況照，意外因為IP引發話題。（圖／翻攝「侯佩岑」微博）

對此，侯佩岑也喊話，「我在北京，你在哪裡？」由於近期被不少粉絲敲碗多更新，她也笑說，「有聽話多多出來工作喔」。美照曝光後，獲得一票粉絲大讚，「我剛從北京回來，就這麼錯過了」、「姐姐多多工作多發自拍好不，好想死你了」。不過仔細一看可發現，侯佩岑發文時IP顯示在台灣，因此有網友直問「你要不要看看你的IP呢？」

